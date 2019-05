Tres empreses locals amb experiència online recomanen posicionament i atenció al client

La part final de la jornada «Oportunitats i reptes del comerç electrònic per a les pimes» l'ha ocupada aquest dijous una taula rodona, moderada per Enric Badia, periodista de Regió7, i integrada per Jordi Costa, responsable de Corporacions d'Ofigreen Office Solutions; Albert Prieto, CEO d'Industrial Shields; i Valentí Salas, CEO de Sistemas Web Cinetic, tres empreses del Bages (la primera ubicada a Manresa; les altres dues a Sant Fruitós) que han explicat la seva experiència en l'entorn digital.

Els tres han coincidit amb el plantejament elaborat prèviament per Mònica Parada: per consolidar-se en l'univers digitalitzat és necessari dissenyar una estratègia clara i invertir per convertir aquesta eina en una solució per millorar i potenciar el negoci.

Prieto ha explicat l'evolució de la seva empresa, des de la fundació el 2012, a la recerca de computadors lògics programables (PLC) més flexibles i a un millor cost. Avui, la venda online dels seus productes suposa el 30% del total, ha dit. Un procés digital que ha anat combinat amb una expansió internacional, de manera que avui només el 20% de les seves vendes es fan en territori espanyol. «La primera venda que vam fer va ser al Líban», ha recordat.

Valenti Salas, responsable d'una empresa dedicada al disseny de solucions per a la venda online, («a ajudar a entendre el nou llenguatge», va precisar), ha insistit en la necessitat de combinar una presència professional a internet amb «una resposta física, personal» al client.

Per a Jordi Costa, d'Offigreen, especialitzada en la comercialització online de material d'oficina, la Catalunya central és un territori «més endarrerit que les zones més cosmopolites» respecte de la implantació de la digitalització. Per això, Costa creu que una missió de les empreses que ja tenen presència a internet és «educar el client, però aquest no és un procés ràpid».

Albert Prieto ha insistit en la importància del posicionament a la xarxa, en la creació de contingut i la seva avaluació constant, una feina que, a la seva empresa, li ha permès, va explicar, tenir presència a 85 països. «El contingut l'has de fer tu, però has d'aconseguir que el client se sentit al teu costat», ha conclòs.