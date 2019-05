Credit Suisse preveu que l'impacte de l'índex de referència per a préstecs hipotecaris (IRPH) per a la gran banca espanyola ascendeixi a 3.420 milions d'euros, sent CaixaBank l'entitat més perjudicada, si la Justícia europea declara finalment que aquestes clàusules són abusives i han d'anul·lar-se.

Es tracta d'unes previsions amb escenari "conservador", en comparació amb els càlculs elaborats per Goldman Sachs, que va valorar que la banca espanyola podria haver de retornar entre 7.000 i 44.000 milions d'euros

En concret, l'entitat suïssa considera una exposició total d'hipoteques referenciades al IRPH per 17.000 milions d'euros entre els cinc grans bancs de l'Ibex, sent CaixaBank el més exposat amb 6.700 milions.

Suposant una retroactivitat de deu anys, Credit Suisse considera que l'impacte brut a CaixaBank podria elevar-se a 1.340 milions i l'impacte net ascendiria a 938 milions, és a dir, un 6% de la capitalització.

Tant Santander com BBVA, tots dos exposats en 4.000 milions podrien sofrir impacte brut de 800 milions, equivalent a uns 560 milions després d'impostos, afectant la seva capital un 1% i 2%, respectivament.

Quant a l'impacte a nivell de capitalització, Bankia és la segona entitat a la qual més afectaria aquest escenari proposat per Credit Suisse, amb un 3%. L'entitat que presideix José Ignacio Goirigolzarri que estaria exposada a 1.600 milions en hipoteques amb IRPH, podria pagar uns 320 milions bruts (224 milions després d'impostos).

Finalment, Sabadell és l'entitat bancària amb menor exposició entre els grans cotitzats espanyols amb 800 milions d'euros en hipoteques referenciades alIRPH. D'aquesta forma, la signatura suïssa quantifica en 160 milions l'impacte brut per a l'entitat catalana (uns 112 milions nets), equivalents al 2% de la seva capitalització.