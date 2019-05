Mapfre invertirà 12 milions per obrir 46 oficines a Catalunya fins al 2020

Mapfre invertirà 12 milions d'euros per obrir 46 oficines a Catalunya fins al 2020, en el seu pla d'obertura de 70 establiments en tres anys, un període en el qual preveu créixer un 6% en clients a Catalunya, on en té 665.866 segons dades del 2018, un 3,1% més que l'any 2017.

El director de Mapfre a Catalunya, Ricardo José Garzó, i el conseller delegat de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, han explicat aquest divendres en roda de premsa el pla per créixer a Catalunya i guanyar clients --un 2% anual-- i aconseguir una quota de mercat de l'11% a Catalunya.

"Catalunya té una capacitat de creixement molt important, tant en el negoci digital com en el negoci tradicional. Barcelona ha estat un vaixell almirall a nivell de desenvolupament econòmic i volem estar presents en aquesta evolució que tindrà en els propers anys", ha dit Garzó.

MERCAT D'ASSEGURANCES

L'asseguradora ha aconseguit a Catalunya un volum de primes de 200 milions d'euros en el primer trimestre d'aquest any, la qual cosa suposa un creixement interanual del 10%.

En el negoci d'automòbils ha registrat un volum de primes de 50,1 milions d'euros (un 4,4% més respecte al primer trimestre del 2018), mentre que en assegurances de vida ha estat de 47,2 milions, equivalent a un creixement del 34,8% respecte al mateix període de l'any anterior, amb més de 407 milions en plans de pensions i productes d'estalvi.

En el sector salut, ha registrat un volum de primes de 41,2 milions d'euros després d'un creixement del 7,5%, amb més de 56.600 clients; i en el cas de les primes llar, Mapfre ha arribat als 16,9 milions d'euros, un 5,2% més.

PRESÈNCIA A CATALUNYA

Garzó ha dit que volen oficines a tot Catalunya --on ja en tenen 352 entre les pròpies i les delegades--, i que a Barcelona es concreta a la zona alta, en la qual no tenen molta presència: "La intenció no és cobrir una zona determinada sinó tenir una implantació territorial".

L'obertura d'oficines se suma a l'estratègia de la companyia per guanyar presència a Catalunya: "El mercat de més competència en assegurances a Espanya és a Catalunya", segons Inchausti.

Pel que fa al tipus de clients a Catalunya, 578.241 són particulars, 43.315 autònoms i 44.310 empreses.