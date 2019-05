El Santander preveu tancar 160 sucursals a Catalunya

El Banc de Santander preveu tancar 160 sucursals a Catalunya, segons l'ERO que ha donat a conèixer aquest divendres i que afecta, especialment, Navarra, La Rioja i Castella-La Manxa.

Els plans del banc, segons han avançat a Efe fonts de la negociació, passen per tancar el 42% de les oficines del grup a Navarra, cosa que es tradueix en 34 sucursals d'un total de 81, un ajust més gran que el de La Rioja, on la previsió és clausurar gairebé el 37% de la xarxa, 11 de 30.

Castella-La Manxa completa el podi, ja que la idea del Santander passa per abaixar la persiana al 34,7% de les seves oficines, 61 sucursals d'un total de 176.

Aquests tancaments s'emmarquen en l'ERO que l'entitat negocia amb els sindicats i amb el qual aspira a retallar la seva plantilla en més de 3.700 treballadors i la seva xarxa en 1.150 oficines.

A continuació figura les Balears, on es tancarien 45 sucursals, el 34% de les de Santander i Popular; Galícia, amb la clausura de 135 oficines, prop del 34%, i Extremadura, on es prescindiria del 32,7%: 36 sucursals de 110.

A Castella i Lleó l'ajust de la xarxa seria del 31,8%, 108 oficines d'un total de 340, una proporció més gran que la del 26,7% d'Andalusia o Catalunya, encara que en aquests casos els tancaments de sucursals equivalen a 179 i 160 sucursals, respectivament.

La llista continua amb els tancaments a la Comunitat Valenciana, que suposen el 25,2% de la xarxa, 97 oficines menys; Astúries, amb un ajust del 24,5% o 25 sucursals i el País Basc, on es clausuraria el 22,9% de la infraestructura o 39 locals.

Amb una retallada de la xarxa conjunta de Santander i Popular per sota del 20% figuren ja Múrcia, amb un 19% o 19 oficines; les mateixes sucursals que es tanquen a Cantàbria, encara que en aquest cas suposa el 18,4%.

Per sota queden Madrid, on el banc vol clausurar 131 oficines, el 18,2%; Aragó, on la xarxa es reduiria en 14 sucursals o el 13,9% i les illes Canàries, la regió menys afectada, ja que s'hi volen tancar 25 oficines, el 13,7%.