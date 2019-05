La Cambra de Manresa deixa de moment un lloc vacant al nou ple

La Cambra de Manresa ja té completa la disposició del nou ple sorgit del primer procés electoral en una dècada. Amb tot, el ple començarà els seus quatre anys de governança amb una vacant, ja que per als nou seients reservats per a les empreses amb una aportació econòmica més gran només s'han presentat vuit candidatures. Així, l'ens constituirà el seu principal òrgan de govern a mitjan mes de juny amb només 39 de les seves 40 vocalies ocupades. Aquesta plaça vacant, però, es podria cobrir al llarg del mandat si alguna empresa compleix els requisits per entrar al ple mitjançant les aportacions mínimes.

Aigües de Manresa, ICL, Gestamp Metalbages, Endepro Software, CaixaBank, Excavacions Vilà Vila, Denso Barcelona i A. Raymond Tecniacero són les vuit empreses que han fet una aportació mínima de 450 euros per reservar-se una plaça al ple. Segons fonts de la cambra, només una d'aquestes vuit empreses ha fet una aportació de just 450 euros; en la resta l'aportació ha estat superior, tot i que l'ens no farà públiques les quantitats ofertes per garantir-se una cadira al ple.

Des les vuit empreses amb aspiracions a obtenir una vocalia per aportació voluntària només una, Endepro Software, havia presentat candidatura a les 27 places atorgades per sufragi. De fet, aquesta empresa va concórrer als comicis en l'únic epígraf empresarial (serveis empresarials) en què finalment es va votar de manera efectiva a les eleccions camerals de Manresa, ja que en la resta d'epígrafs les vocalies assignades es van decidir o bé per no haver-hi candidatures alternatives o bé per renúncia prèvia d'alguna de les empreses que hi participaven.

Així, Endepro va quedar tercera en nombre de vots en aquell epígraf (sis), darrere d'Ingeniería Lárix i Asessoria Integral Cubo Pons, que en van obtenir set i que es van dirimir l'última plaça per sufragi al ple en un sorteig que, finalment, va guanyar Ingeniería Lárix. Amb tot, Sílvia Cubo Pons, responsable de l'assessoria que du el seu nom, ja havia obtingut plaça al ple per un altre epígraf.

D'aquesta manera, a més de les empreses de major aportació econòmica, i Ingeniería Lárix i Sílvia Cubo Pons, el ple quedarà formalment integrat per Alvisan Expansión, Atenció Dental Manresa, Ausa Center, Juan Bravo Caballero, Casals Cardona Industrial, Comercial Juanola, Consultores y Servicios Arbi, Correduría de Seguros Santasusana, Difoprint, Olga Huete Gómez, Tània Infante Martínez, Inmobiliaria La Bolsa de la Vivienda Manresa, Inoxforma, Llibres Parcir, Maxion Wheels España, Mond Obert, Mútua Manresana-Mutualitat de Previsió Social, Navingrat, Obra Llar 2000, Planxisteria Industrial M. Vidal, Carles Pons Viñeglas, SA de Recambios y Automoción, Masias d'Avinyó, Supermercats Llobet, Unihàbit –empreses escollides per sufragi universal– i Esteve Pintó Bascompte, Maria Montserrat Pinyot Sant, Mercè Torras Galí i Joan Vila Marta –escollits per la candidatura de Pimec al bloc destinat a representants de les associacions empresarials–.

El ple constitutiu es preveu que tingui lloc el dia 13 de juny, presidit per la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. De moment, només l'empresària i exregidora a l'Ajuntament de Manresa Sílvia Gratacós ha fet pública la seva candidatura a presidir l'ens.

Pere Casals, l'actual president, ja va anunciar que no repetiria al càrrec després de deu anys al capdavant de l'entitat.