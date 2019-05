El SOC destina 118 milions d'euros a col·lectius vulnerables

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) destinarà 118 milions d'euros per facilitar la reincorporació en el mercat laboral a persones aturades de col·lectius desfavorits, segons va informar dijous la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies en un comunicat. L'objectiu és millorar les competències professionals de persones aturades, i d'aquelles amb treballs precaris o baixa qualificació, perquè tres de cada quatre aturats no disposen d'un nivell de formació suficient, la qual cosa es relaciona directament amb l'atur de llarga durada.

La quantia es distribuirà en set plans, que s'executaran a través dels ajuntaments, les empreses privades i les entitats del tercer sector social, de manera que el SOC calcula que unes 26.000 persones es beneficiaran d'aquesta iniciativa. Els destinataris són persones i col·lectius en risc d'exclusió social, amb baixa qualificació, en situació d'atur de llarga durada, especialment més grans de 50 anys, dones en situació de violència de gènere, persones amb necessitat de reciclatge o persones amb discapacitat, entre d'altres. Els programes se centraran en diversos aspectes com millorar l'ocupació per mitjà de l'adquisició d'experiència laboral i formació o promoure actuacions ocupacionals específiques per evitar la cronificació de l'atur.

El conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir el Homrani, considera que «la primera prioritat de les polítiques d'ocupació és el treball de qualitat, que ha d'estar al costat del progrés econòmic del país».