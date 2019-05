Canadell consultarà a l'empresariat si la Cambra ha d'implicar-se en el procés

La futura Cambra de Barcelona preguntarà als empresaris que figuren en el seu cens si estan d'acord que aquesta corporació s'involucri en la construcció activa d'«estructures d'estat» per «fer efectiva la república» i si el rei ha de ser declarat persona no grata. El candidat d'Eines de País a la presidència de la Cambra, Joan Canadell, que substituirà en aquest càrrec Miquel Valls, ja que la llista independentista té la majoria absoluta del ple, va avançar ahir que aquesta serà una de les seves prioritats en el mandat que s'iniciarà a mitjan juny.

En concret, la Cambra controlada per la llista independentista té previst plantejar abans d'acabar l'any alguna d'aquestes consultes, una vegada hagi dut a terme l'actualització del cens de la corporació pública, integrada per empresaris i autònoms de tota la província de Barcelona (inclosos els de l'Anoia i el Berguedà), amb l'excepció de Terrassa, Sabadell i també de Manresa.

«Volem saber si els empresaris estan d'acord que la Cambra s'involucri per fer efectiva la república; si, en un determinat escenari que ja definirem, estarien d'acord a fer sobirania fiscal; i si s'ha de declarar persona no grata el rei per haver pressionat les empreses a traslladar les seves seus socials fora de Catalunya», va assegurar Canadell en roda de premsa. La realització de consultes al voltant de 400.000 empresaris i autònoms que integren la Cambra figurava al programa electoral d'Eines de País, i Canadell va anunciar que tenen previst posar en marxa aquests mecanismes com més aviat millor.

El paper que ha de jugar la Cambra «en el procés de construcció de la república» és un assumpte «clau» per a la candidatura impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). «Som conscients que a les eleccions va anar a votar només un 4% de l'empresariat, per això seria imprudent prendre decisions sense comptar amb el seu suport», va dir el futur president de la Cambra, que va comparèixer acompanyat pels que seran vicepresidents primer, Mònica Roca; segon, Pere Barrios; i tercera, Roser Xalabarder. Canadell va apuntar que, si el resultat de les consultes va en direcció contrària als plantejaments de l'equip que dirigirà la Cambra, es replantejaran d'alguna manera les iniciatives i alguna decauria, com la declaració del rei com persona no grata.

A més a més de les consultes, la nova Cambra té previst encarregar diversos estudis al departament de la corporació que du a terme anàlisis amb deteniment, entre els quals en destaca un sobre «els costos d'oportunitat que l'Estat espanyol no hagi invertit a Catalunya els últims anys com ha promès», en aplicació de la disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya. «Volem que tothom a Catalunya sigui conscient del que hem perdut per aquesta no inversió. Podrem fer que molta gent obri els ulls», va subratllar Canadell.

La nova direcció de la Cambra, que tancarà dimecres que ve la designació dels càrrecs que queden sense cobrir del comitè executiu, s'ha marcat com gran objectiu treballar perquè Catalunya recuperi «el lideratge econòmic», el que passa, segons el seu parer, per «posar en marxa una república independent».