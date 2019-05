CCOO exigeix a les diferents plataformes no utilitzar falsos autònoms per repartir

El sindicat CCOO exigeix a plataformes digitals com Deliveroo, Glovo, Stuart i Ubereats que deixin de considerar treballadors autònoms els seus repartidors i els contractin, després de la mort d'un d'ells dissabte a Barcelona. En un comunicat, la secretaria de Joventut i Noves Realitats del Treball de CCOO va exhortar aquestes empreses a «complir les seves obligacions legals» i a contractar-los com a treballadors per compte d'altri, a més de recordar que la Inspecció de Treball en diverses ciutats ja ha aixecat actes contra aquestes plataformes per utilitzar «falsos autònoms».

El sindicat va criticar les «càrregues de treball extenuants», la falta de formació en prevenció i la «desvinculació per part de l'empresa en tots els riscos» que assumeixen aquests repartidors. Van esmentar el cas concret del repartidor de Glovo de 22 anys i nacionalitat nepalesa mort dissabte a Barcelona a causa d'un atropellament, i van subratllar que «milers de persones» com ell «es juguen la vida cada dia a canvi d'ingressos de mera supervivència». Precisament aquest divendres, dia 31, està previst que se celebri a Madrid un judici contra Deliveroo –ajornat el desembre– per l'ús de més de mig miler de suposats «falsos autònoms» com a repartidors a la capital de l'Estat.

Mentrestant, ahir els repartidors de Glovo es van tornar a manifestar davant les oficines de la companyia a l'encreuament entre els carrers Àlaba i Pujades de Barcelona, per reclamar responsabilitats a l'empresa. Consideren que les condicions precàries els obliguen a circular per la ciutat sense cap tipus de seguretat. La mobilització va tenir un caràcter pacífic fins que alguns dels concentrats van cremar una motxilla de l'empresa al mig de la cruïlla.