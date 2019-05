Gest! organitza avui al matí al Casino una sessió d'assessorament per a emprenedors

Gest!, l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, organitza avui de 10 del matí a 1 del migdia, al Centre Cultural El Casino de Manresa, una sessió d'assessorament professional per a nous emprenedors.

La jornada, que se celebra en el marc de la segona edició de la Setmana de l'emprenedoria de Manresa i que du per títol «T'escoltem», vol, segons els organitzadors, «aprofitar el valor de la xarxa de relacions» i el «coneixement empresarial» dels seus membres per a totes aquelles iniciatives emprenedores que necessitin assessorament. Fonts de Gest! asseguren que el moment actual és «idoni» per crear nous models de negoci, sempre que es tinguin en compte la «prudència» i les «consideracions» que són necessàries perquè els models d'empresa «perdurin».



Premis més ben dotats

D'altra banda, Gest! també organitza demà a les 7 de la tarda a la sala d'actes d'EURECAT la tercera edició del Premi a les Iniciatives Empresarials, que tenen com a objectiu incentivar els projectes empresarials a la comarca.

Els guardons, que tenen el patrocini de CaixaBank i el suport de les tres universitats establertes a Manresa, la UVic-UCC, la UPC i la UOC, són aquest any d'«una certa consideració», segons fonts de Gest!

De fet, com a novetats d'enguany, s'entregaran dos premis d'un total de 7.000 euros (5.000 euros per al projecte guanyador en activitat iniciada i 2.000 per a projectes sense activitat iniciada) i un premi complementari que atorgarà la FUB que consisteix en una beca d'estudis de postgrau o màster per a cadascuna de les persones guanyadores. A més, tots els projectes que compleixin les condicions fixades en les bases tindran accés a finançament i a assessorament.

La data límit per a la presentació de projectes va ser el 31 de gener, i de l'1 de febrer al 31 de març el jurat va fer l'avaluació de les propostes.