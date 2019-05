Gimbe confirma que serà una franquícia de DiR a Manresa a partir del juliol

La coneguda cadena de gimnassos DiR arribarà aquest estiu a Manresa. Serà a través del Gimbe, el centre esportiu més antic de la capital del Bages, que s'incorporarà a la xarxa de DiR, tal i com ha avançat Palco23 i ha pogut confirmar Regió7.

Segons aquest mitjà, el contracte ja està signat (tot i que encara es desconeixen les xifres de la inversió). La instal·lació, que compta amb uns 2.800 metres quadrats, rebrà diverses millores abans de la data d'estrena com a DiR, que serà el dia 1 de juliol. Entre els canvis que oferirà el gimnàs per als més de 2.000 socis que ja té hi hauran el desenvolupament de l'àrea d'entrenament personal i l'incorporació d'activitats dirigides pròpies del DiR.

Inaugurat el 1973, el desembre del 2010 el Gimbe va renovar les seves instal·lacions ubicades al carrer Sant Antoni Maria Claret, en un projecte que va requerir una inversió de 2,5 milions d'euros i mig any d'obres.