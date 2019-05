Els mercats financers beneeixen la possible fusió entre Fiat i Renault

El grup Fiat Chrysler ha proposat a Renault la creació d'una societat on les dues empreses estarien representades al 50%, segons han explicat fonts de les dues marques. La fusió implicaria la creació del tercer grup automobilístic més gran del planeta -amb 8,7 milions de vendes conjuntes i una forta presència en mercats clau així com en tots els segments-, i del grup líder en la transformació del sector de l'automòbil, en referència a l'electrificació i la conducció autònoma, segons apunta la marca italiana.

El grup Renault, que inclou la marca Nissan tot i que de moment no estaria dins de l'operació, va explicar en un comunicat que els directius «han decidit estudiar amb interès» aquesta proposta i els beneficis que li podria aportar. La nova societat dependria d'una altra establerta a Holanda i el seu consell d'administració estaria format per onze membres, amb una majoria independent i el mateix nombre de representants –quatre– per part de Fiat Chrylser i Renault.

A més, la societat cotitzaria a les borses de Milà, París i Nova York i els beneficis serien repartits a parts iguals. Segons sosté Fiat Chrysler, la combinació dels dos grups suposarà una «millora substancial» de l'eficiència i la velocitat del desenvolupament del producte i descarta el tancament de plantes. Si l'operació s'acaba concretat, la combinació de l'activitat dels dos grups permetria oferir un ampli ventall de marques i segments, des de les de luxe com Maseratti i Alfa Romeo, fins a altres de més populars com Dacia i Lada, a banda de Fiat, Renault, Jeep i Ram. A més, el grup italià destaca que si bé Renault té una forta presència a Europa, Rússia, Àfrica i l'Orient Mitjà, Fiat Chrysler és un dels líders en el mercat nord-americà i llatí.

En el comunicat, el Grup Fiat Chrysler mostrava la seva predisposició a allargar l'aliança a llarg termini a altres marques del grup Renault, com Nissan i Mitsubishi, el que permetria arribar a la venda de 15 milions de vehicles anuals. Els mercats borsaris van beneir ahir aquesta possible fussió, tal com reflectia el seu comportament. Tant Renault com FCA es van disparar aquest dilluns a la borsa després de confirmar que negocien una possible fusió. A primera hora de la tarda Renault pujava un 14,23% a la Borsa de París, i Fiat guanyava un 10,82% % en la de Milà.



Sentit estratègic

Segons un informe de Bankinter recollit per Dow Jones, l'operació té sentit estratègic, ja que permetria a Renault augmentar la seva presència als Estats Units i enfortiria el negoci a Europa de Fiat Chrysler. Al seu judici, les noves tendències del sector -com l'electrificació o la conducció autònoma- exigeixen elevades inversions, per la qual cosa la cooperació resulta clau.Per aquest motiu, l'operació va rebre la confiança dels mercats financers i podria tirar endavant.