Carlyle posa a la venda Caves Rondel i la Masia Bach de Sant Esteve Sesrovires

El fons d'inversió Carlyle, que té la majoria accionarial de Codorníu, ha posat a la venda Caves Rondel i la Masia Bach, segons ha anunciat la consultora immobiliària Lançois Doval en un comunicat. La decisió s'ha pres en el marc d'un procés de desinversió que pretén vendre actius immobiliaris «emblemàtics» però que el grup considera «no estratègics». De totes maneres, els immobles ja fa 10 anys que són a la venda, però Codorníu no els havia aconseguit col·locar, i no formen part del procés productiu de les caves.

Masia Bach, a Sant Esteve Sesrovires, inclou una finca i un celler amb més de 16.000 metres quadrats, que va ser propietat dels germans Bach, empresaris tèxtils, i que és obra de l'arquitecte Josep Mara Sala. La línia d'embotellament té capacitat per a 8.000 ampolles al dia. Per la seva banda, el celler de Caves Rondel, fundat el 1949 per Codorníu, és obra del deixeble de Gaudí Lluís Bonet.

Segons Robert Menetray, CEO de Lançois Doval, es tracta d'unes propietats «úniques» per les seves característiques i situació i que poden servir tant per continuar l'activitat de celler com per convertir-se en espais per a «activitat industrial o logística». En el cas de Masia Bach, apunta que es pot convertir un hotel de luxe o un centre de welness, esdeveniments i/o convencions. Fins ara Codorníu ja utilitzava aquests espais com a localitzacions per a esdeveniments o per a rodatges. Des de l'empresa indiquen que la venda no tindrà més implicacions que una operació immobiliària, i que no afectarà llocs de treball.