Gest! premia Tekniatest i HealthQuay pels seus projectes empresarials

La tercera edició del premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial al Bages va guardonar ahir Tekniatest, en la modalitat de projectes amb activitat iniciada, i HealthQuay, en el de projectes sense activitat iniciada. Els premis tenien una dotació econòmica assignada de 5.000 i 3.000 euros, respectivament, i un complement de dues beques de 1.500 euros per cursar un postgrau o un màster en l'àmbit d'empresa a la UVic-UCC.

Els premis, una iniciativa pensada per incentivar l'emprenedoria a la comarca organitzada per l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori-Gest!, van reconèixer «la capacitat d'innovació tecnològica i d'adaptació als canvis» i de «treball en equip», segons va afirmar el president de Gest!, Josep Sinca, al començament de l'acte d'entrega dels premis, que va tenir lloc a la seu de l'Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya a Manresa.

Josep Alsina, fundador de Tekniatest, va explicar que la seva empresa, dedicada a oferir solucions de test automatitzades per a automoció i altres productes electrònics, ja ha aconseguit generar beneficis i exportar «més del 80%» dels seus serveis un any després que es posés en marxa. Tekniatest té les instal·lacions centrals al polígon Bufalvent de Manresa i disposa d'una nau a la ciutat mexicana de Querétaro per donar suport als clients internacionals.

Per la seva part, el fundador i CEO de HealthQuay, Marc Rafat, va explicar que el seu projecte vol contribuir a solucionar un dels problemes més greus que han d'afrontar els pacients de càncer: la dificultat d'accedir a informació de qualitat sobre la malaltia. Healthquay, que té l'assessorament dels doctors Pere Gascón, Joan Bigorra i Natàlia Eres i que està formada per un equip internacional, utilitza la intel·ligència artificial per analitzar grans masses de dades i oferir informació de qualitat i personalitzada als usuaris. Segons Rafat, l'aplicació, que encara està en fase de proves, serà gratuïta, però inclourà una opció de pagament. «Volem expandir-nos arreu del món», va assegurar Rafat.

Pel que fa als projectes finalistes, el jurat va reconèixer Cimstec Technology, en la modalitat amb activitat iniciada, i un treball sobre prestatges portàtils per a furgonetes, en la modalitat sense activitat iniciada. Salvador Haro, director tècnic i gerent, va explicar que l'objectiu de Cimstec Technology és reduir els temps de producció i optimitzar-los mitjançant l'ús d'aplicacions i programes informàtics.

Paral·lelament, Gest! va organitzar ahir al matí al Casino de Manresa una sessió d'assessorament per a emprenedors. En declaracions a Regió7, el president de l'entitat, Josep Sinca, va destacar la importància d'aprendre de l'experiència dels altres per als qui volen engegar un negoci.