Gimbe signa un acord amb DIR per esdevenir una franquícia de la cadena

L'històric gimnàs de Manresa Gimbe ha signat un acord amb DIR per esdevenir una fanquícia de la cadena barcelonina. L'acord, signat a mitjan abril, es farà visible a partir de l'1 de juliol, quan el gimnàs del carrer Sant Antoni Maria Claret assumirà la imatge de DIR i quan entraran en funcionament les remodelacions de les instal·lacions, que les adaptaran a l'estàndard de la cadena.

Segons explicava ahir a aquest diari Maria Olivé, copropietària de Gimbe, l'entrada al grup DIR no ha de suposar «perdre el nostre ADN de gimnàs familiar i proper. Continuarem treballant amb la mateixa empenta de tota la vida». Olivé afirma que es mantindrà la propietat manresana del gimnàs. I el nom, que serà DIR Gimbe.

Olivé va declinar ahir detallar els canvis que suposarà l'aixopluc de DIR, però segons ha avançat el diari especialitzat en economia i esport Palco23, el franquiciat comportarà nous sistemes de gestió en tots els departaments i el desenvolupament d'una àrea d'entrenament personal, a més de la incorporació d'activitats dirigides pròpies de DIR. També avançava que, com a part de l'acord, els usuaris de Gimbe podran accedir a qualsevol dels 52 gimnasos de la cadena pagant una entrada a preu reduït, i els clients de DIR podran fer el mateix al gimnàs manresà. Quant a les quotes, Olivé afirma que «de moment, no hi haurà canvis».

Segons Maria Olivé, l'acord era un pas natural en el competitiu sector dels centres esportius i de salut. «Les empreses grans tendeixen a absorbir els negocis petits. Amb la força que té un de gran és difícil que pugui competir-hi un de petit. Nosaltres hem valorat que DIR és un referent a tot Catalunya». Olivé considera que l'acord «ens aporta una base sòlida i una estructura que ens ha de permetre créixer i posar al dia les instal·lacions». Olivé destaca que Manresa és una plaça complexa per al sector. «Manresa figura, si no com la primera, entre les ciutats que tenen més gimnasos per habitant d'Espanya. Hi ha molta competència», apunta Olivé.

El Gimnàs Gimbe va néixer el 1973 al carrer Era Esquerra de la capital del Bages fundat per Maria Olivé i Joan Carreras, fet que el converteix «en un dels més antics de l'Estat», diu Olivé. El 1984 obria portes una nova instal·lació del centre al carrer Sant Antoni Maria Claret, on el gimnàs va traslladar tota la seva activitat el 1990. El desembre del 2010, l'equipament estrenava una profunda remodelació, en la qual l'empresa va invertir 2,5 milions d'euros i que reduïa la superfície del gimnàs, dels 4.000 metres quadrats inicials a 2.800. L'equipament comprèn un espai d'aigua, serveis de salut, sales d'activitats dirigides i espais per a fitness, a més de cafeteria i ludoteca, entre altres funcionalitats.

DIR, per la seva banda, va néixer el 1979 com un gimnàs al barri del Guinardó de Barcelona. El 1983 obria un segon establiment i els anys 90 iniciava un període d'expansió, consolidat en la dècada següent arreu de Barcelona i, posteriorment, també en ciutats com Sant Cugat, Sabadell, Mataró i Tarragona. I a partir de l'1 de juliol, a Manresa.