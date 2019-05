El Govern de la Generalitat reclama un canvi «real» de prioritats en l'execució del Corredor Mediterrani

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, reclama al Govern un canvi «real» de prioritats en la planificació i execució del Corredor Mediterrani i critica que algunes de les últimes decisions d'Adif no van en aquesta línia.

Gavín, que va participar ahir en la Trobada Corredor Ferroviari del Mediterrani organitzada per Expansión, es va declarar «preocupat» per la recent licitació de la primera fase de la connexió de les línies Madrid-Llevant i Madrid-Barcelona.

«En llegir-ho t'imagines que és més ràpid anar a Alacant per Madrid que per la via d'Euromed. És terrible. Ara fan un bypass per no parar a Madrid, però es passarà per Madrid. És una incongruència total», va dir el secretari d'Estat.

La presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, que va participar en la mateixa trobada, va assegurar després als periodistes que les declaracions de Gavín responen a «una mala interpretació del que licitarem», i va assenyalar que el projecte té la intenció de «millorar la funcionalitat» de les línies.

El secretari de Mobilitat de la Generalitat va admetre que amb l'actual equip del ministeri de Foment «hi ha un diàleg i empatia superior» al que tenia amb l'anterior executiu del PP, encara que va reclamar que «el canvi de relació es traslladi a un canvi de manera de fer i de desenvolupament del corredor».

Així, va exigir també més informació al Govern sobre el calendari dels talls previstos en la línia Castellbisbal-Martorell per portar a terme la instal·lació del tercer fil ferroviari i de les obres del tram de Vandellòs.

«Encara estem a temps de reorientar una mica l'estratègia», va insistir el representant del Govern de la Generalitat, que va advocar per un corredor «que pensi en Europa i que vol anar a Europa, i que pensi en les mercaderies i pels voltants».

En aquesta línia, va demanar «prioritzar projectes que encara no siguin esclaus de la planificació radial» i «més racionalitat en l'execució», atès que hi ha trams no connectats entre ells, així com que es realitzin les connexions amb els ports, per exemple.