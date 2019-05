Eurecat Manresa incorpora vuit empreses a la comissió territorial

Ausa Center, Avinent Science & Technology, Correduria d'Assegurances Santasusana, Foneria Condals, ICL-Iberpotash, Integra Capital SCR, L. Oliva Torras i Mutua Intercomarcal s'han incorporat a la Comissió Territorial CTM-Catalunya Central d'Eurecat Manresa, que inclou les institucions i els organismes representats en l'anterior patronat de l'antiga Fundació CTM. La comissió territorial, segons els acords de la integració del CTM a Eurecat, ha de vetllar pel manteniment i pel creixement de les principals línies tecnològiques a Manresa, i ha de garantir, així, l'impacte del centre en el territori.

Segons Francesc Santasusana, vicepresident de la comissió, es tracta d'un organisme «fonamental com a via de col·laboració amb les empreses i els agents del territori i per tal d'entendre les seves necessitats i atendre les seves inquietuds». Santasusana recorda que Eurecat Manresa «lidera les principals competències i l'expertesa en els àmbits de sostenibilitat, de materials metàl·lics i ceràmics i de modelització i simulació de processos dins del centre tecnològic», al mateix temps que «s'afavoreix de poder oferir les altres capacitats tecnològiques d'Eurecat en àmbits tant importants com la transformació digital o la robòtica, per exemple, a totes les empreses i institucions de la Catalunya Central».

En aquesta nova etapa, Eurecat Manresa es proposa incrementar el volum d'activitats el 17%, incorporar nou col·laboradors nous, invertir més de 600.000 euros en nous equipaments i intensificar les accions comercials i de comunicació en el territori.

Amb la incorporació de les vuit empreses, la Comissió Territorial CTM-Catalunya Central d'Eurecat Manresa queda integrada per l'Ajuntament de Manresa (Valentí Junyent), Acció (Àurea Rodríguez i Joan Serra), l'UPC (Jordi Berenguer, Maria Rosa Argelaguet, i Joan de Pablo), el Consell del Bages (Agustí Comas ), la Cambra de Manresa (Pere Casals), el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials (Àngel Vilarasau), el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials (Gaspar Acosta), el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Enric Massana), la Federació d'Empresaris de la Catalunya Central (Roger Pujol), la FUB (Valentí Martínez), Pimec (Esteve Pintó), Ausa Center (Enric Perramon), Avinent (Albert Giralt), Correduria d'Assegurances Santasusana (Francesc Santasusana), Foneria Condals (Antoni Puigmal), ICL (Cristina Arespa), Integra Capital SCR (Jaume Claramunt), Oliva Torras (Ramon Mandaña) i Mutua Intercomarcal (Enric González).