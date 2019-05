El Cercle alerta de la pèrdua de poder econòmic català i demana prioritzar la gestió

El president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, va alertar ahir que «la pèrdua de poder econòmic de Catalunya comença a notar-se», i va demanar donar la prioritat a la gestió del dia a dia. Brugera va llançar aquest missatge en presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que va inaugurar la 35a Reunió del Cercle d'Economia, que se celebra a Sitges.

Brugera va assegurar que si bé «no s'han fet realitat aquells auguris que presagiaven una caiguda radical de l'activitat econòmica a Catalunya, la pèrdua de poder econòmic comença a notar-se», cosa que pot portar a un «deteriorament» de l'economia catalana, va avisar.

Com és tradicional, el president del Cercle d'Economia, un important lobby empresarial català, va aprofitar la inauguració d'aquestes jornades econòmiques per traslladar al president de la Generalitat les seves inquietuds sobre el clima polític, marcat pel conflicte polític català. Brugera va instar els poders públics a «compartir un full de ruta» amb l'empresariat per «recuperar la veu i la influència» de Catalunya als «centres de poder espanyols i europeus».

Igual que en altres edicions d'aquestes jornades econòmiques, el Cercle d'Economia insisteix en la conveniència de «canalitzar» el conflicte català «per la via del diàleg i la negociació». De fet, el president del Cercle va recordar a Torra, citant l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que l'anomenada «tercera via» és l'opció que més suports suscita entre els catalans.

«Malgrat la gravetat (del conflicte polític), ens neguem a pensar que l'única perspectiva que hi hagi sigui el deteriorament de la convivència cívica, la polarització política i la desconfiança empresarial», va sentenciar Brugera.

En aquesta línia, Brugera va posar el Cercle d'Economia, del qual formen part les grans corporacions catalanes, «a disposició» del Govern i dels partits polítics catalans per «formar un projecte factible, compartit i ambiciós» per a Catalunya.



Torra demana implicació

Per la seva banda, Quim Torra va demanar a l'empresariat català que s'«impliqui» per defensar a Catalunya i a Madrid la celebració d'un referèndum d'autodeterminació; una opció de «radicalitat democràtica», va dir, que «vol el 80% dels catalans». Torra va reclamar als empresaris que participin i s'involucrin en la recerca d'una «solució transformadora» per a Catalunya.

«No es tracta de si som independentistes o unionistes», va remarcar el president, que va reclamar a l'empresariat que se situï «a primera fila» a l'hora de defensar un referèndum «per decidir el futur del país», que «és l'únic camí d'estabilitat i progrés possible».

Torra va incidir en aquesta idea i va instar els empresaris a parlar «alt i clar aquí i a Madrid» per fer saber que estan «al costat de la radicalitat democràtica i al costat d'allò que els ciutadans decideixin a les urnes». «Demano la seva implicació per fer de Catalunya un país millor i per exigir que la pulcritud i qualitat democràtica de les institucions de l'Estat espanyol es corresponguin a l'Europa del segle XXI», va insistir Torra.

I és que, segons va relatar el president, en aquests moments l'Estat espanyol està immers en una «deriva repressiva» que va començar l'octubre del 2017 i que no s'ha atenuat amb l'arribada del PSOE al Govern.

La persistència de la repressió, segons el seu parer, és evident en les resolucions que ha adoptat la Junta Electoral en el recent cicle electoral, així com amb la suspensió de diputats i senadors, i les «amenaces» sobre eurodiputats electes.

«Si no es frena aquesta deriva repressiva, si es vol alterar als tribunals allò que ha votat la ciutadania, és impossible que s'imposi una solució democràtica al conflicte polític», va avisar.