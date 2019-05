L'Idees Joves centra enguany els premis en el canvi climàtic i la vida saludable

L'auditori de la Plana de l'Om de Manresa va acollir ahir el lliurament de guardons de la 15a edició dels premis Idees Joves, acte inclòs en la 2a edició de la Setmana de l'Emprenedoria a Manresa i Comarca que promou l'Ajuntament de Manresa a través del CEDEM (Centre de Desenvolupament Empresarial). El concurs Idees Joves s'adreça a joves de Batxillerat i Cicles Formatius i té com a objectiu fomentar la cultura i els valors de l'emprenedoria.

Enguany, els projectes presentats responien a dos reptes plantejats des de les àrees de Medi Ambient i Sanitat del mateix Ajuntament: Smart City, sobre com lluitar contra els efectes adversos del canvi climàtic a Manresa amb eines intel·ligents; i Vida Saludable, sobre com fomentar els hàbits de vida saludable per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Manresa.

A més dels guardons a les millors idees empresarials i plans de viabilitat presentats pels estudiants de Manresa, el concurs també comprèn els premis especials al treball més innovador i al més ben treballat, i un premi al millor projecte d'economia social i cooperativa atorgat per la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya i per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

Durant l'acte es van visualitzar dos vídeos, un amb tots els projectes presentats en aquesta convocatòria i un segon amb els finalistes. Posteriorment, va tenir lloc el lliurament dels premis, a càrrec de la regidora d'Ocupació i Emprenedoria en funcions, Cristina Cruz Mas; la regidora d'Ensenyament en funcions, Mercè Rosich; i la coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Alba Rojas.

Durant l'acte, Cruz va fer una menció especial d'agraïment a les entitats col·laboradores, professorat i alumnat, i va recordar el lema de la Setmana de l'Emprenedoria a Manresa i comarca: «Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món», d'Eduardo Galeano.



Els guardons

Els guanyadors del concurs d'enguany han estat, en la categoria de premis especials, per a «Sensitive Washing» (Premi especial al projecte més innovador, dotat amb 100 euros), un sistema de detecció de metalls per a les rentadores de l'alumne Ismael Lucas, de l'Escola Joviat; i per a «Be fly» (Premi especial al projecte més ben treballat, dotat amb 100 euros), una web d'informació nutricional d'insectes, a càrrec d'Ingrid Devant, Mariona Roig, Olga Martínez i Ares Ribalta, també de l'Escola Joviat. En la categoria d'economia social i solidària, el guardó va ser per a «Ecoshine» (dotat amb 150 euros), un projecte sobre una màquina que transforma material reciclable en monedes virtuals, de Mireia Colom Serra, de l'Escola Joviat.

En la categoria de batxillerat i cicles formatius (tots els guardons estaven dotats amb 300 euros), el premi a la millor idea empresarial en l'apartat de Smart City va ser per a «Sun Connection», un aparell per carregar dispositius mòbils, de Marta Berch Soldevila, de la Joviat. El premi a la millor idea empresarial en l'apartat de Vida Saludable el va rebre «Calendari Kip», un calendari electrònic, de Denia Pérez Pérez, d'UManresa.

Finalment, en la categoria de premis de batxillerat, tots amb la mateixa dotació de 300 euros, el guardó al millor pla de viabilitat en l'apartat Smart City va ser per a «Sistema d'il·luminació sostenible», un servei d'il·luminació de Manresa a baix cost, signat pels alumnes Pau Sanllehí, Albert Díaz i Bernat Soler, de l'IES Pius Font i Quer. D'altra banda, el premi millor pla de viabilitat en l'apartat de Vida Saludable va recaure en «Equitació Canela-Pey», un projecte de servei d'equinoteràpia per a col·lectius amb dificultats, de Cristina Canela Pey, alumna de La Salle Manresa.



El programa

Idees Joves és un programa creat pel Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l'Ajuntament de Manresa «per tal de fomentar la cultura emprenedora entre els joves estudiants i potenciar de forma activa la creació empresarial, tot eliminant la por d'assumir riscos», segons el consistori. En el programa d'enguany que ha tingut una participació de 600 alumnes i 8 centres educatius, s'han ofert 5 tallers grupals i 5 experiències emprenedores «per servir d'inspiració als alumnes en la definició dels seus projectes».