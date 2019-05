L'Índex de Preus de Consum baixa set dècimes de cop al maig, fins al 0,8%, pel cost més baix de l'electricitat

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha pujat el 0,2% al maig en relació amb el mes anterior i ha retallat set dècimes la seva taxa interanual, fins al 0,8%, el seu nivell més baix des del gener del 2018, segons l'indicador avançat que va publicar ahir l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'organisme ha atribuït la caiguda de la taxa interanual de l'IPC a l'abaratiment de l'electricitat i al fet que els preus dels carburants han augmentat al maig menys del que ho van fer un any abans.

La taxa interanual del maig és la trenta-tresena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui el 0,8% superiors als de fa un any. Amb la dada del maig, l'IPC interanual posa fi a tres mesos consecutius d'ascensos i torna a situar-se per sota de l'1% per primera vegada des del principi del 2018.

En el cinquè mes del 2019, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) ha situat la seva taxa interanual en el 0,9%. Si aquesta dada es confirma, la taxa anual de l'IPCH baixaria set dècimes respecte al mes anterior.

En termes mensuals (maig sobre abril), l'IPC ha augmentat el 0,2%, davant de l'increment del 0,9% que va experimentar al maig del 2018. Per la seva banda, la variació mensual de l'indicador avançat de l'IPCA s'ha situat també en el 0,2%.

L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC del maig el proper 12 de juny.