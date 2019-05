Moody's preveu un creixement del 3% del preu de l'habitatge a l'Estat

L'agència de qualificació Moody's preveu que el preu de l'habitatge continuarà creixent a l'Estat, però de forma més moderada, entre el 2 i el 3% els propers tres anys, però tot i això ha alertat que ja es detecten símptomes de risc al mercat. En un informe, Moody's explica que el preu de l'habitatge va augmentar el 6,6% el 2018 i manté el creixement per als propers anys, però baixa fins al 3% per al 2019. Tot i això, ha alertat que es detecten «símptomes primerencs d'alerta» ja que estan tornant a créixer les hipoteques on el percentatge del deute sobre el valor de l'immoble és alt, al mateix temps que baixa l'estalvi familiar.

L'agència destaca que la baixada de l'atur i la disminució del sòl disponible per a noves construccions continuarà afavorint la pujada de preus. Tot i això, el creixement serà moderat, «en línia amb un menor creixement econòmic» per als propers tres anys.