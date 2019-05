UGT du Glovo davant la Fiscalia per «rentar-se les mans» en la mort del repartidor

UGT ha presentat una denúncia contra Glovo davant la Fiscalia de Barcelona per suposadament incomplir articles del Codi Penal i infringir normes de prevenció de riscos laborals, després de la mort d'un repartidor dissabte. La denúncia acusa l'empresa d'intentar «rentar-se les mans» en la defunció del treballador subcontractat per un tercer, i al·lega que no tenia subscrit cap contracte amb l'empresa. Segons UGT, «l'empresa oculta que, a través de la seva aplicació informàtica, coneix en tot moment des de quin telèfon es realitza l'acceptació de l'ordre de repartiment», i per tant sabia que no era coincident amb el corresponent a la persona que tenia assignat aquell compte de repartiment, afegeix. El sindicat considera que Glovo, «mitjançant engany o abús de situació de necessitat, imposa als treballadors condicions laborals i de Seguretat Social que perjudiquen, suprimeixen o restringeixen els drets reconeguts per les disposicions legals».