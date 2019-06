Foment demana a Torra un gest a favor de la legalitat perquè tornin les seus

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va demanar ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, que faci una «declaració formal i inequívoca» a favor de l'ordenament jurídic de l'Estat perquè creu que aquest gest facilitaria el retorn de les empreses que es van emportar la seu fora de Catalunya.

Durant la seva intervenció en la 35a Reunió del Cercle d'Economia de Sitges, Sánchez Llibre va dir que una declaració de la Generalitat i, en concret, del president Torra, en el sentit que «descarti accions que contravinguin l'ordenament jurídic i no estiguin acordades amb l'Estat», seria un «gest essencial» per promoure el retorn de les empreses que van abandonar Catalunya per la situació política després de l'1 d'octubre del 2017.

Sánchez Llibre va apuntar que «lògicament» ha parlat amb les empreses més importants que se n'han anat i també amb el Govern de Catalunya, i creu que aquest ha de «treballar a fons en aquesta qüestió» reclamant el retorn de les grans empreses. Va reconèixer que això no es pot fer «d'avui per a demà» i va posar un horitzó no més enllà del començament de l'any 2020 com a límit per fer aquesta declaració. «No és fàcil, però volem que totes les empreses que se'n van anar tornin», va dir, a la vegada que va afegir que, si hi hagués una reacció positiva d'unes quantes companyies, «hi hauria un efecte dominó».

Per al president de Foment, les empreses que se'n van anar de Catalunya «no ho van fer per caprici», sinó per «defensar» els seus interessos, els dels seus accionistes i, en el cas dels bancs, per protegir els dipòsits dels seus clients. Va reconèixer que algunes de les empreses que se'n van anar tindran «més difícil» el retorn perquè estan més subjectes a regulació, mentre que n'hi ha d'altres que ho tindran més fàcil per tornar, per la qual cosa creu que a curt o a mitjà termini és possible revertir aquesta situació. Segons Sánchez Llibre, no es pot plantejar una Barcelona i una Catalunya com a hub d'innovació tecnològica i industrial amb empreses molt importants fora de la comunitat.



El Cercle escolta Podem

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va plantejar davant els prop de 200 empresaris que assisteixen a les jornades del Cercle d'Economia de Sitges algunes de les seves propostes en matèria econòmica i laboral, com la reducció de la jornada laboral i l'augment de la fiscalitat. A la reunió anual del Cercle, a la qual per segona vegada assistia, Iglesias va defensar que la reducció de l'actual jornada laboral de vuit hores diàries seria una mesura «sensata i viable», ja que seria «bo per a tots i contribuiria al repartiment d'ocupació», especialment en un país com Espanya, amb una elevada taxa de desocupació. Treballar menys hores, passant de les 40 a les 34 setmanals, va afegir el líder de Podem, també permetria als treballadors conciliar la feina amb la família i dotaria la societat d'una major capacitat de consum, clau per reactivar la demanda interna.

Iglesias va assenyalar que «és molt fàcil menysprear el paper de l'Estat» quan un té prou recursos per pagar una educació o una sanitat privada, però va recordar que hi ha molts ciutadans que, tot i treballar moltes hores, es troben en situació de pobresa, no es poden permetre anar vacances, no poden estalviar i no arriben a final de mes. En matèria laboral, Iglesias va plantejar un nou marc que transformi la majoria de contractes en indefinits i que la temporalitat màxima sigui de sis mesos.