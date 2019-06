Francesc Santasusana, president dels mediadors d'assegurances de Barcelona

La candidatura encapçalada pel manresà Francesc Santasusana ha estat aprovada per la Junta de Govern sortint i serà la responsable de dirigir el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona els pròxims quatre anys. D'aquesta manera, Santasusana agafa el relleu de Lluís Ferrer al capdavant de la institució col·legial barcelonina. La candidatura del nou president és l'única que es va presentar al procés electoral per rellevar la Junta de Govern i va quedar automàticament proclamada. Santasusana va expressar als seus companys de junta de govern el convenciment que «junts aconseguirem fer grans coses pel Col·legi i per la nostra professió», i va manifestar l'«honor que suposa exercir la presidència d'una institució amb un gran prestigi i una història de la qual podem sentir-nos orgullosos». Santasusana es va comprometre a «treballar fort amb la Comissió Permanent per aconseguir noves metes i projectar el Col·legi cap al futur».