Un estudi estableix que el 85% de les feines que hi haurà l'any 2030 encara no s'han inventat

El 85% de les feines que hi haurà l'any 2030 encara no s'han inventat, de manera que els perfils més sol·licitats seran aquells amb formació i experiència en les necessitats més innovadores, segons un estudi de Randstad. «Les empreses demanaran en els propers anys professionals flexibles, transversals i que sàpiguen anticipar-se als nous llocs de treball», apunta l'informe Talent Trends Report 2019.

Segons aquest estudi, la robòtica no té per què estar cridada a substituir la feina dels professionals, sinó a donar resposta a les vacants difícils de cobrir en sectors com la construcció o la manufactura.

«Moltes empreses estan apostant pels robots en les feines repetitives d'acoblament o per portar a terme, mitjançant drons o maquinària intel·ligent, tasques perilloses per a l'ésser humà. On alguns hi veuen una amenaça per al talent humà, molts ho consideren una oportunitat de transició cap als treballs del futur», apunta l'informe.

Segons Randstad, aquesta tendència no s'aturarà, ja que el 83% dels ocupadors creuen que la robòtica tindrà la mateixa o més influència en el negoci durant l'any vinent, percentatge que el 2016 era del 68%. El grup de recursos humans afirma que els ocupadors incrementaran substancialment les seves inversions en eines tecnològiques d'analítica que tinguin com a objectiu atreure i retenir talent.

En aquest sentit, tenir una bona reputació com a ocupador és fonamental a l'hora d'atraure talent. Per aquest motiu, Randstad detecta que el 58% dels professionals que han tingut una experiència de candidat positiva –hagin estat contractats o no– amb un ocupador, els recomanen. D'aquesta manera és més senzill disposar del millor talent d'una forma ràpida i en el moment que convé.

De fet, en aquest món saturat d'informació i interconnectat, els professionals es comporten amb els seus ocupadors com a consumidors. Segons Randstad, els professionals exigeixen nivells de màxima transparència a les companyies en què treballen o a les quals sol·liciten feina, com si fossin consumidors, fins a tal punt de puntuar o escriure ressenyes negatives. L'exigència també creix entre els empresaris, ja que el 83% asseguren que les seves expectatives en l'exercici dels professionals també està augmentant.

Segons les tendències que detecta Randstad, la tecnologia és un aliat cada vegada més important per a la gestió dels recursos humans, ja que actualment el 96% dels responsables de la contractació confien que la tecnologia millora l'atracció, el compromís i la retenció del talent, mentre que el 2016 el percentatge era del 79%, 13 punts percentuals menys. Eines com chatbots basats en intel·ligència artificial, reconeixement de les expressions facials o plataformes d'avaluació de preguntes són algunes de les eines que seran tendència en recerca de talent.

De fet, durant el 2019 Randstad ha detectat que els ocupadors incrementaran substancialment les seves inversions en eines tecnològiques d'analítica que tinguin com a objectiu atreure i retenir talent. El 72% ja ho estan fent, segons l'informe.

Una altra tendència detectada és l'ús d'eines tecnològiques, com big data o intel·ligència artificial, amb l'objectiu d'assegurar que el procés de reclutament es dugui a terme de la manera més igualitària i inclusiva possible. Durant aquest procés, l'empresari pot deixar-se influenciar per algun condicionant subjectiu de manera inconscient. Amb la tecnologia adequada, és possible evitar qualsevol discriminació per raça o gènere, i així garantir que el procés d'elecció és molt més just i inclusiu.