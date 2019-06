Les empreses poc àgils corren risc de desaparèixer, alerten els executius

El 44 per cent dels consellers delegats de les principals companyies espanyoles preveu augmentar la seva plantilla entre un 6 i un 10 per cent en els propers anys. Aquesta és una de les conclusions del cinquè informe 'Global CEO Outlook' elaborat per KPMG per al qual s'ha entrevistat a 1.300 màxim executius de les companyies més grans del món, incloses 50 espanyoles.

L'estudi també aborda l'estratègia per millorar les capacitats digitals de les empreses i la coincidència és plena: el 86 per cent dels primers executius espanyols enquestats assenyalen les fusions o les adquisicions (el 84 per cent en l'àmbit global). L'interès fonamental, indica KPMG, se centra en la capacitat que poden aportar aquestes operacions per transformar un model de negoci amb més rapidesa que amb el creixement orgànic.

Els primers executius de les grans companyies espanyoles es mostren cauts, però tot i així destaquen les previsions positives, per exemple en la millora de l'ocupació, amb una taxa superior a la dels seus homòlegs enquestats a nivell global, que preveuen un creixement de l'ocupació del 36 per cent.

més facturació

L'augment de l'ocupació, segons l'anàlisi de KPMG, es correspondria amb l'increment previst de facturació, que serà del 2 per cent en els propers tres anys segons el 58 per cent dels màxims directius espanyols.

Les previsions de menor creixement en 2019 que manegen tots els organismes internacionals i la desacceleració econòmica registrada en diverses economies provoquen la cautela i un lleuger descens de la confiança dels màxims executius a nivell global, passant del 67 al 62 per cent. En el cas de les companyies espanyoles, la taxa se situa en el 64 per cent, en línia amb els seus homòlegs internacionals.

Hilario Albarracín, president de KPMG a Espanya, ha assenyalat que "els màxims executius de les empreses estan reprogramant les seves companyies per fer front al canvi constant i crear organitzacions més àgils i resilients en el futur. En aquest escenari, la inversió en tecnologia és condició ' sine qua non 'per sobreviure en l'era digital, ja que permet transformar els models de negoci tradicionals, gestionar els riscos de forma efectiva i anticipar-se a les necessitats i demandes dels clients ".

L'informe aborda les principals preocupacions i riscos: els operacionals de cada companyia, els derivats de les tecnologies disruptives, els climàtics, el proteccionisme i la ciberseguretat. La percepció en aquest cas varia lleugerament entre els directius d'empreses espanyoles i els seus homòlegs internacionals. Els consellers delegats de corporacions estrangeres situen en primer lloc els climàtics, seguits dels tecnològics i el proteccionisme. Els nacionals col·loquen el operacional en cap. En el que sí coincideixen és que la ciberseguretat esdevé un element clau, i tot i els atacs cada vegada més sofisticats i nombrosos, les grans companyies diuen estar preparades per afrontar-les. Així ho declaressin el 64 per cent dels primers executius espanyols, una taxa que prèviament es va situar en el 44 per cent. Per al 64 per cent de les companyies nacionals i el 71 per cent de les globals, la ciberseguretat és un element estratègic i un factor d'avantatge competitiu.



Intel·ligència artificial



L'agilitat en tots els àmbits de la companyia és fonamental, segons coincideixen a assenyalar dos de cada tres enquestats per KPMG. Qui sigui massa lent per adaptar-se, desapareixerà. I això no afecta només els processos, sinó al conjunt de la companyia i dels que la componen, també els seus primers executius, que indiquen que la durada mitjana del seu mandat en l'actualitat s'ha reduït dels sis anys el 2013 als cinc actuals. En això coincideixen el 62 per cent dels màxims responsables de companyies espanyoles, però la taxa a nivell global s'eleva fins al 74 per cent.

El futur sens dubte passa per la intel·ligència artificial. Per això el 16 per cent dels primers executius globals, i el 4 per cent dels espanyols, han implementat ia programes d'automatització en les companyies que dirigeixen. Un altre 36 per cent dels espanyols (31 per cent globals) assenyala que els estan experimentant en fase pilot, tot i que la majoria -el 60 per cent- encara manté una aplicació limitada de la robotització.