«L'FP al turisme és la gran oblidada, tenim un nivell d'anglès baixíssim i l'hauríem de parlar tots»

Quan es prové de la construcció, gestionar un hotel no és fàcil. N'ha après de les grans empreses?

Una cosa va anar portant a l'altra. Quan vam fer el cinc estrelles, vam decidir comptar amb una empresa que donés també prestigi a la urbanització que hi havíem construït a l'entorn. No era el mateix el Salobre Golf tenint un Sheraton, que no tenint-lo. El transcurs del temps ens va demostrar que Sheraton, una cadena fantàstica, era més aviat urbana, no tan adaptada a la vida de l'agència de viatges majorista. Havíem desenvolupat una altra cadena d'hotels de quatre estrelles i en un moment donat hi vam incorporar aquest. L'experiència ha confirmat que ho vam fer molt bé. Teníem molt bons professionals. Aquest és el gran mèrit de Satocan, gastem molts diners en formació, considerem que és per a ells, però també per a l'empresa.

Espanya és una potència turística. Tenim els professionals que necessitem?

Tristament i rotundament, no. Hauríem de tenir un nivell d'anglès alt i és baixíssim, fins i tot a Canàries. Hauria de parlar-lo tothom. Nosaltres els paguem cursos d'anglès, d'alemany o de qualsevol idioma. El mercat t'exigeix l'anglès i no hi ha cap empleat nostre, excepte els més antics, que no el parli. És essencial.

El sistema educatiu els dona la formació adequada?

Tampoc. La formació es va adquirint en gran manera en les empreses. A nivell de directors d'hotel, de gerent d'empreses turístiques o de titulats d'alt nivell, en tenim. No més del que necessitem, però sí que està cobert. Fins i tot poden anar a una subocupació, poden haver estudiat per a director d'hotel i estar de caps de recepció. Però la formació professional és la gran oblidada. No existeix, per això demanem moltíssims estrangers. Al Mediterrani, hi ha molts italians treballant.

Amb més d'un 14% d'atur, cal anar a buscar gent a fora?

Per descomptat. Per diverses raons. Una, perquè estan més preparats en algun cas, i una altra, perquè l'emigrant és gent llançada, aventurera. A Canàries, hi ha una expressió: «és que els gots són molt llestos». No senyor, és llest el que ve aquí, el que no és llest es queda a casa seva. A Veneçuela hi ha moltíssims emigrants canaris. Generalment, són gent decidida, preparada.

La construcció és el 25% de Satocan. Ha recuperat el nivell del 2007?

Potser és molt dur dir-ho, sobretot un constructor, però crec que tampoc ho ha de fer, perquè va ser un creixement no natural, molt forçat per una situació econòmica, per excés de crèdit, per una situació política? Soc partidari d'anar creixent a poc a poc.

Se'ns va escapar de les mans?

Soc poc de contubernis. Es va ajuntar una gran inversió pública amb una gran construcció privada. Al mateix temps, s'estava construint AVE, autopistes i munta-nyes d'habitatges. Una cosa va portar a l'altra, a un creixement desmesurat. Desgraciadament, això va ocasionar que, al cap de poc temps, es produïssin les dues grans baixades: austeritat pública i gens de construcció privada.

La seva empresa ha patit?

Hem patit, sí, en nombre, en producció, en xifres de negoci i en beneficis. No ha arribat a afectar la salut econòmica de l'empresa. En ensorrar-se la construcció, vam acomiadar força gent. Però en turisme ens va anar molt bé, vam desenvolupar molt i crec que, possiblement, per aquí es va compensar. La nostra xifra global de personal no va tenir una gran caiguda i en els últims temps ha augmentat.

La construcció torna a créixer. És un creixement sa, adequat a la realitat del país?

Si em pregunta si hi ha bombolla, la resposta és que no. D'inversió pública no n'hi ha o n'hi ha molt poca. I, a Canàries, està creixent més la construcció urbana que la turística, perquè en sis o set anys no s'ha fet res i la gent es casa i vol tenir un pis. S'està restaurant molt i això també és bo. Les poblacions, les edificacions, envelleixen i cal reparar-les.

Per què no s'ha recuperat la inversió pública?

No s'ha recuperat gens. I menys a Canàries, pel gran enfrontament entre el govern central i el de les illes. L'Estat no fa carreteres a Canàries, cosa que no és il·lògica, perquè és així, però sí que és diferenciadora. Hem de fer convenis perquè l'Estat financi o ajudi a finançar les obres públiques i això requereix una contínua negociació. Durant molt de temps, Rajoy va mantenir una mala relació amb Paulino Rivero i això va fer que no vingués. Quan va arribar Fernando Clavijo, semblava que s'havien entès, però estàvem en època d'austeritat. El govern canari ha fet molt bé els seus deures, ha aconseguit superàvits importants, però quan arriba Pedro Sánchez, que és quan podríem utilitzar-ho, s'enfronta al govern de Canàries i això ha fet que, encara que tinguem diners, no hi hagi inversió.

Així el turisme, un 25% de Satocan, és el vector de creixement?

Anem conjuntament amb la construcció. Tenim set hotels, un a Santo Domingo, en el qual participem amb un altre empresari, i la resta a Canàries. Intentem diferenciar-los, no per classe o estrelles, sinó perquè s'adaptin a diferents sectors. El que hem fet a Fuerteventura, per exemple, és per a gent esportista, per a surfistes. No té res a veure amb Salobre Golf, que és un cinc estrelles, són de diferent nivell. Però en tots dos casos, insisteixo, cuidem molt el personal. És essencial la simpatia i el tracte amb la gent. Si no hi ha un bon servei, les instal·lacions bones no serveixen per a res.

Com ha canviat el turisme a les illes?

El sol i la platja continuen sent la demanda principal, això és clar. Es demana molt la piscina a prop de la platja i hi ha hotels que promocionen la vivència a la piscina. Primer, perquè és un negoci tenir aquí el client i, segon, perquè es creen relacions humanes amb el personal i entre els hostes i s'ha comprovat que això empeny a tornar. Per descomptat, també es demanen camps de golf. I hi ha un element, en el qual Tenerife gua-nya Gran Canària, que són els parcs temàtics. Atreuen, el Loro Parc és un referent. Però sense sol i platja, per molt golf o parc temàtic que tinguéssim, no vindrien, això cal acceptar-ho.

Aquí no hi ha estacionalitat?

L'estacionalitat, curiosament, és al revés que a la península. A l'agost aquí és temporada baixa, no fa tanta calor. La gent es pensa que, a Canàries, si al gener hi ha 24 graus, a l'agost has d'estar a 50. Però estem a 26, no més, i és molt més barat estiuejar a Canàries que a Torrevella.

La insularitat es paga?

Sí, sí, es paga. Afortunadament, cada vegada menys. Fa vint anys, al maig tancàvem fins a l'octubre. En els meus primers temps d'hoteler, vaig fer un enviament postal a col·legis professionals de metges, advocats i enginyers de tot Espanya. En va venir un, vaig haver d'obrir l'hotel per a un. Va ser el fracàs més absolut. Ara, vas a Mallorca o a Eivissa a l'hivern i la major part dels hotels estan tancats. Això ens passava aquí a l'estiu. Ara ja no.

Satocan també té negoci en energia.

Cal aprofitar les energies de què disposes per fer un mix eficient i sostenible. La més interessant, a Canàries, és el gas. Com que no pots tenir el cent per cent de sol o vent, és la més eficient. Hi ha teories, que són les que han predominat, que diuen que no al gas. A mi m'importa que els meus nets o els meus besnets visquin en un món molt millor, però també vull que la meva filla i jo també visquem bé ara. Nosaltres tenim un parc eòlic, que és dels primers que es van crear, molt eficient. I comptem amb un departament d'energies sostenibles.

Han patit els vaivens de subvencions de les renovables?

No al negoci, però la incertesa afecta la inversió. A Canàries, les característiques del subministrament d'energies eòlica i solar estan posades. Són concessions a preu fix i soc més partidari d'això, encara que em pogués perjudicar, que d'anar a una subhasta que podria afavorir la corrupció o l'amiguisme. Es posa un preu i s'atorga al que el faci més barat. El problema més fort és la burocràcia, els impediments per muntar una planta. Satocan fa deu anys que té un projecte esperant.

Per què?

Perquè hi ha lleis que han canviat, per la qualificació dels ter-renys o perquè la millor zona de vent de tot Canàries està protegida. Com que Aena no paga per l'ús del cel, tot ho vol protegir. Volen el cel per a ells? Doncs que paguin un cànon a l'Estat. És lògic que es protegeixi, per descomptat, són els nostres aeroports i sense ells estaríem aïllats. Però, com tot, cal estudiar els costos. Si posar un radiofar del sistema més modern deixa lliure un espai per muntar molins, haurien de mirar-ho.

Aquesta inseguretat jurídica l'ha dissuadit alguna vegada?

Per descomptat. A mi i a tothom. És una de les grans queixes de l'empresari. Ha passat a Canàries amb les moratòries, una de les majors barbaritats urbanístiques que s'han fet. Des de fa més de sis anys, no es poden construir hotels de quatre estrelles. I un cinc estrelles no el demana tothom. Això protegeix els que ja tenen hotels. Tot el que és posar distorsió en la vida econòmica, perjudica els uns i afavoreix els altres. Si no és lliure, si no és transparent, és antieconòmic. I a Canàries ho hem sofert molt.

Amb la crisi, no s'ha valorat més la figura de l'empresari?

No, tristament no, perquè, com que la crisi ha estat tan gran, ha arribat a l'acomiadament o a la corrupció i s'ha creat fins a cert punt un rebuig a l'empresariat. Va haver-hi una època, la més bonica, en la qual, encara que estic exagerant, tothom volia ser Mario Conde. Però quan vam veure que no era el que semblava, va caure. No vull ser totalment negatiu, també hem creat unes grans quantitats d'autònoms, de gent que està desenvolupant idees, i ha crescut molt el nombre d'empresaris. Però al mateix temps, trist per a mi, no es crea aquest afecte al senyor que pot crear un lloc de treball per a tu o per al teu fill o per al teu germà.

Vostè és empresari o engi-nyer?

Jo soc empresari. Bé, haig de matisar perquè m'acaben de donar la Medalla d'Honor del Col·legi de Camins, el nacional, i no vull que me la prenguin.

Empresari amb ànima d'enginyer?

Vostè ho ha dit, sí. Els empresaris amb ànima d'enginyer van ser els grans empresaris d'aquest país, ho han estat i ho són. Per a mi una figura mítica és José María Aguirre, fundador de Banesto o Agromán. Ser empresari necessita unes grans dosis de racionalitat, de sentit comú. A l'escola teníem una assignatura, geografia descriptiva, que no plantejava problemes de matemàtiques, sinó de sentit comú. Jo estic molt orgullós de ser de l'escola de Camins, crec que és una carrera molt tècnica, però, al mateix temps, humanística. Era l'única que tenia Història de l'Art.

Com veu la conjuntura econòmica a Espanya?

La primera paraula que em surt és la incertesa. I això és dolent per als negocis, perjudica la inversió. Tant si ho fan bé com malament o regular, tant si apugen els impostos com si els abaixen, com que no és clar, això és dolent per se. Es poden apujar els salaris si hi ha feina, però si no hi ha feina, els que no en tinguin viuran molt pitjor. Soc pessimista? No vull ser-ho, a l'inrevés, m'encantaria que tiressin endavant legislacions més socials, que puguin beneficiar gent, i que el moment i les circumstàncies hi donin suport. Però pot ser que no, i això em preocupa. Tenim quatre anys que seran de pedra de toc si ho fan bé. Jo vaig viure l'època de Felipe González i en aquest país estàvem tots preocupats pel que havia de passar. Afortunadament, es van fer coses molt bé des del punt de vista econòmic. Tinc les meves esperances que hi hagi sentit comú.

Excepte el seu gendre, la resta de la família no està involucrada en la gestió de l'empresa. El projecte comú és la fundació?

La fundació ens defineix. Aquí, la família, l'empresa i el personal de Satocan som una pinya. Aquí sí que la família, els quatre, més els nostres nets, participa d'una manera superactiva. Tenim un pressupost d'uns 300.000 euros per finançar altres fundacions. Ajudem qualsevol que pugui necessitar-ho. Fem un concurs per donar diners a projectes concrets. Un equip de gent a la fundació els estudia amb un gran afecte, s'hi impliquen totalment. Preferim que siguin associacions que estiguin sobre el ter-reny. Per descomptat que fa una labor fantàstica la Creu Roja, però creiem que, com que és gran i coneguda, té el seu suport, i l'associació de nens amb leucèmia de Fuerteventura, no.

En general, ens centrem en projectes a Canàries i a la costa africana. A la península no, perquè allà hi ha ja moltes organitzacions. Creiem que a Àfrica ens necessiten més. Organitzem un campionat de golf, en el qual ens encarreguem de totes les despeses, del sopar i altres, i recaptem entorn de 40.000–50.000 euros. Moltíssim. Un campionat benèfic per aquí en recull 10.000 com a molt. Tots els diners que s'ingressen de fora van íntegrament a una organització que hem triat prèviament. Tota la família ens hi bolquem.

És gratificant?

S'han complert deu anys del campionat i la gerent em va sorprendre amb un vídeo de les organitzacions a les quals havíem ajudat. I vam veure nens del Senegal dutxant-se per primera vegada en la seva vida. Veure la seva cara d'alegria quan queia l'aigua damunt d'ells, em va emocionar. O els nens amb esclerosi als quals muntem una casa amb tirolines per desplaçar-se d'un costat a un altre, per tenir autonomia. Aquí, en els barris marginals, col·laborem molt amb un grup de professors de música que s'han organitzat per ensenyar als nens. Van venir aquí a tocar, per primera vegada en un bufet de l'hotel, i podien gaudir d'uns plats pantagruèlics, encara que després no van menjar gens.

Per treballar a la fundació, aquí sí que la família és empresa. I per als empleats també. Si a qualsevol d'ells se'ls acudeix una idea, la fundació en finança una part. Hi ha grups que es dediquen a portar gent sense mobilitat a banyar-se, els traslladen a la platja de Las Canteras, bé en uns carros especials o a mà. Si ells hi dediquen quatre hores, Satocan els en paga quatre més. O també la nòmina solidària: tots els empleats de Satocan que volen donen una part del seu sou, a partir d'un euro, i la fundació hi posa la mateixa quantitat. Hi participen tots. Per això et dic que som una pinya a la fundació, una pinya entre l'empresa, que és la que finança, els empleats, que hi col·laboren una barbaritat, i la família.