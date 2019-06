UP denuncia que la UdL menysté la igualtat de gènere en un assaig

Unió de Pagesos (UP) considera que la Universitat de Lleida (UdL) usa arguments que posen en qüestió la igualtat de gènere a l'hora de justificar un assaig d'arròs transgènic. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) d'aquesta universitat ha sol·licitat iniciar un assaig de camp amb arròs modificat genèticament que acumuli tres microbicides per prevenir la infecció del Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH) a l'Àfrica.

Segons explica el sindicat, l'ETSEA planteja la investigació com una alternativa de baix cost de lluita contra la sida a l'Àfrica per mitjà de la implantació del cultiu d'un arròs transgènic que produeix uns microbicides que tindrien un ús preventiu a través d'un gel que s'aplicarien les dones abans de tenir relacions sexuals. Unió de Pagesos considera qüestionable la justificació del projecte d'acord amb el fet que són només les dones les que han d'actuar en la prevenció del VIH, atès que, segons diuen els investigadors, els homes són reticents a utilitzar preservatiu. Aquest plantejament fa les dones injustament les úniques responsables de la transmissió del virus, opina el sindicat. El sindicat considera que també és qüestionable que en implantar el cultiu d'arròs transgènic a l'Àfrica, no es plantegi si els controls, per l'alliberament d'Organismes Modificats Genèticament (OMG) i la contaminació del cultiu convencional de l'arròs al continent, són equiparables als d'Europa.



Al·legacions d'UP al projecte

UP ha presentat dues observacions sobre aquest projecte a la Comissió Nacional de Bioseguretat del Ministeri per a la Transició Ecològica. L'estudi proposa el cultiu d'aquest arròs transgènic a la ciutat de Lleida de l'1 de juny al 31 d'octubre en 10 metres quadrats envoltats de malles, però la data final per presentar observacions a aquest projecte és el 8 de juny, per tant, posterior a la data proposada com a inici del projecte. A més, el sindicat reclama prendre mesures extremes de precaució per evitar una possible propagació, atès el nombre de persones que puguin accedir a la parcel·la i tenint en compte que a Lleida i a l'Aragó hi ha producció d'arròs.