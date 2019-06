Més de 200 llocs de treball per cobrir a Manresa i Barcelona aquesta setmana

#Jotrobofeina és el repte que et proposem i la nostra meta és ajudar-te. Es busquen un assessor/a expert/a en ciclisme, teleoperadors, conductors mecànic, operari/a de manteniment, assessor comptable€ i així fins a 200 més d'ofertes d'ocupació a Manresa i Barcelona. Inscriu-t'hi i supera el repte!



Som esportistes i treballem per a esportistes. Si ets amant de l'esport i la vida sana i busques primeres marques a un preu competitiu aquest és sense cap dubte el teu santuari. Ens agraden el ciclisme i el running però també el triatló, el fitness i els esports outdoor. Som joves, ambiciosos, emprenedors, dinàmics i molt treballadors i tenim la sort de comptar amb un equipàs professional i expert digne de la millor de les competicions.

Deporvillage selecciona: Assessor/a expert/a en Ciclisme. Busquem una persona apassionada del ciclisme, amb grans coneixements tècnics. La seva principal missió serà ser la persona experta en ciclisme dins del departament per resoldre qualsevol tipus de dubte o incidència generada pels seus clients a nivell tècnic, a més de proposar noves idees i millores al web. Més info a oferta d'ocupació Assessor en bicicleta a Manresa

Content Writter. La teva principal missió serà la redacció de les fitxes dels productes de la nostra web sobre la base de catàlegs tècnics o informació proporcionada pel fabricant. Més info a oferta d'ocupació Content Writter a Manresa

Talent Search People consultoria de RRHH selecciona per Barcelona:

3 SAP Business Development Representatives with Italian/German/Czech and English. They look for candidates with the following qualifications, experience and skills: Native level of German and high level of English, experience of at least 2 years in business preferably B2B and management and execution of incoming / outgoing activities. More info on job offer Business Development Representatives in Barcelona

2 operators Customer service with bilingual level of French and Spanish. As a truck insurance agent, you will work in the customer service division and inform the leader of your team. Your goal will be to help clients in the best possible way. Functions: reception of incoming calls from clients, help with the resolution of problems, supply of the necessary information, meet the needs of customers, providing excellent customer service. More info on job offer Customer Service Operator in Barcelona

4 teleoperadors de recobrament. Les teves principals funcions seran: gestionar el contacte telefònic amb el titular de l'expedient, segons campanya a través del marcador predictiu, exposar el motiu de la trucada, informar el titular de l'expedient de l'impagament i negociar condicions de pagament segons la normativa de gestió de cada client , oferir i utilitzar les diferents modalitats de pagament (Ingrés en compte, TPV, etc.) segons l'operativa de gestió€ Més info a oferta de empelo Teleoperador / a a Barcelona

Teleperformance Espanya és un soci estratègic de les principals companyies del món, brindant solucions i millorant l'experiència del client durant cada interacció. Són l'equip d'experts en interaccions més gran del mercat: multicultural, altament qualificat i profundament coneixedor, amb una àmplia gamma de solucions omnicanal integrades, tecnologia i els més alts estàndards de seguretat.

Teleperformance Espanya busca a Barcelona:

20 customer Service Representative with French. Busquem representants de servei al client, ensenyem a desenvolupar les vostres carreres amb el líder mundial en la gestió d'experiència de client omnicanal subcontratada. Perfil del candidat: nivell nadiu de francès, fluïdesa en anglès o espanyol com a segon idioma, confiat i entusiasta, capacitat de treballar bé com a part d'un equip, així com de forma independent, habilitats escrites, verbals i interpersonals de primera classe, numerar i articular, bé organitzat, fiable i minuciós. Més info a oferta d'ocupació customer Service Representative a Barcelona

5 operadors per a atenció al client amb francès per a una empresa líder en el sector de la moda. Funcions: gestió trucades sortints a clients que sol·liciten contacte, gestió d'incidències, dubtes i preguntes sobre el servei, seguiment de casos complexos, informació, producte, etc. Es requereix: nivell natiu / bilingüe de Francès i fluid d'anglès o espanyol. Més info a oferta d'ocupació Operador atenció al client a Barcelona

5 digital Sales Account Manager – UK Market – Google Ads.Requirements: BA/BS degree or equivalent practical experience, native/High level of English, previous sales experience is essential, +1 Years of experience on advertising or building PPC Campaigns (desirable), strong presentation, analytical and problem solving skills, desired knowledge Google products such as Ads, AdSense or YouTube, a team player with strong leadership, analytical and communication skills, passionate about Marketing, technology and online Advertising, with a desire to learn and develop. More info on job offer Digital Sales Account Manager in Barcelona

Altres ofertes de feina:

10 conductors mecànics per a fer rutes entre el magatzem de Mercadona i les botigues properes a Abrera. Requisits: carnet C o C + E , tacògraf, un any mínim d'experiència conduint camions rígids o tràiler, preferiblement carnet de carretoner, disponibilitat immediata. Més info a oferta d'ocupació Conductor mecànic a Barcelona

Instal·lador a. Empresa especialitzada en el disseny i instal·lació d'àrees de wellness precisa incorporar operari amb experiència en realitzar instal·lacions hidràuliques de piscines i muntatges d'equipaments per spas. Més info a oferta d'ocupació Instal·lador/a a Manresa

2 inspectors Tècnic Supervisor Línies Elèctriques. Iplan selecciona Inspector per realitzar les revisions reglamentàries de les instal·lacions elèctriques BT, MT i CT. Treballarà a Barcelona i donarà suport als equips de Manresa, Sabadell quan sigui necessari. Més info a oferta d'ocupació Inspector Tècnic supervisor a Barcelona

Operari/a Mantenimient. Empresa del Bages busca operari de manteniment per fer tasques de manteniment preventiu de màquines, identificació d'avaries i petites reparacions. A més, donar suport al personal de producció amb ajustos de les màquines. Més info a oferta d'ocupació Operari de manteniment a Barcelona

Assessor Comptable per petita assessoria / despatx especialitzat enpimes un selecciona Assessor Comptable i Fiscal amb experiència en A3 CONTA (i resta de programari A3 per gestió fiscal comptable en despatxos). Més info a oferta d'ocupació Assessor Comptable /Fiscal a Barcelona

Assessor Laboral amb A3. Experiència demostrable com a assessor laboral en assessoria / gestoria amb responsabilitat davant cartera de clients, català, experiència amb el programari A3NOM, residència a Barcelona. Serà un plus comptar amb un bon nivell de francès (sense ser requisit d'exclusió). Busquen una persona responsable, orientada al client, amb bon nivell de comunicació, resolutiva, capaç de mantenir-se actualitzada en matèria de RR.LL i que aporti i busqui estabilitat. Més info a oferta d'ocupació Assessor Laboral a Barcelona

Tenim més ofertes que oferir-te, clica aquí

#jotrobofeina