Seat presenta en un acte a Oslo el Mii, el primer cotxe elèctric de la marca

Seat va presentar ahir a Oslo (Noruega) el primer cotxe elèctric de la marca, el Mii elèctric, durant la seva gira de presentació europea, Seat on tour, que passarà per ciutats com Liverpool, Frankfurt, París i Milà.

El nou model de cotxe elèctric sortirà al mercat a final d'any, les prevendes a clients començaran al setembre, i serà un dels vehicles elèctrics més assequibles del mercat, va informar ahir la companyia en un comunicat.

La marca reforçarà la seva estratègia amb la micromobilitat. A Oslo, també hi presentarà el seu concepte de cotxe Minimó, que combina la seguretat i comoditat d'un cotxe amb l'agilitat d'una motocicleta.

Una altra de les novetats que presentarà la marca a Noruega és el Seat El-Born, el primer vehicle completament elèctric de la marca, basat en la plataforma MEB del Grup Volkswagen.



El president de Seat, Luca de Meo, va assenyalar que Noruega és una referència mundial en mobilitat elèctrica i que «té tot el sentit» presentar el Mii elèctric, i l'última tecnologia de Seat, en aquest país.

A la gira de Seat, cal afegir-hi la marca independent Cupra, que va ser creada fa un any i que pertany al mateix grup, i que ha aconseguit vendre 7.900 unitats en els primers quatre mesos del 2019.

Després de Noruega, Seat i Cupra continuaran la seva gira a la ciutat de Liverpool al juny, i seguiran amb Frankfurt, París i Milà. Després d'Europa, la marca es planteja continuar la seva gira a Amèrica Llatina, una regió clau per al rendiment de les vendes, segons fonts de l'empresa.



La marca més venuda

Seat va ser la marca automobilística més venuda a Espanya tant al maig com en els cinc primers mesos de l'any i va aconseguir que el seu model León sigui el cotxe més popular en el còmput mensual i des que va començar el 2019, segons dades publicades per les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam).

Seat va matricular 11.642 unitats al maig, l' 1,4% més, i la segona firma amb més volum de matriculacions a Espanya al maig va ser Peugeot, amb 9.728 unitats, el 2,8% menys, davant de Renault, amb 8.849 unitats, el 19,2% menys, de Volkswagen, amb 8.749 unitats, el 14,6% menys, i d'Opel, amb 8.071 unitats, el 19,5% menys.

Les següents marques més venudes en el còmput mensual van ser Toyota, amb 7.849 unitats, el 14,7% més; Citroën, amb 7.058 unitats, el 3,7% menys; Fiat, amb 6.137 unitats, el 17,4% menys; Hyundai, amb 5.760 unitats, el 15,2% menys, i Mercedes-Benz, amb 5.744 unitats, el 24,5% més.

En aquest període, Seat també va ser la marca més demanada, amb 50.437 unitats, el 0,9% menys, davant de Peugeot, amb 44.927 unitats, l'1,6% més; Renault, amb 41.487 unitats (-1,1%); Volkswagen, amb 40.218 unitats (-13,2%), i d'Opel, amb 33.462 unitats (-17,6%).

Darrere van situar-se Citroën, amb 31.591 unitats (+ 1,1%); Toyota, amb 31.309 unitats (+ 1,8%); Hyundai, amb 25.686 unitats (-8,1%); Nissan, amb 25.056 unitats (-11,3%), i Ford, amb 24.553 unitats (-13,3%).