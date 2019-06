L'ambaixador de la Xina: "L'actual Ruta de la Seda dóna força al creixement econòmic mundial"

L'ambaixador de la Xina a Espanya, Lyu Fan, ha afirmat aquest dimecres al fórum 'La Franja y la Ruta' que "l'actual Ruta de la Seda dóna nova força al creixement econòmic mundial". Així ha començat la seva ponència al fórum que s'està celebrant al Club INFORMACIÓ.

Lyu Fan també ha parlat sobre les friccions comercials entre els EUA i la Xina i ha assenyalat que "són un atac unilateral dels EUA, l'objectiu veritable dels quals és aixafar el legítim dret de la Xina al desenvolupament".

L'ambaixador ha estat presentat per la Directora General del Gabinet de Presidència de Prensa Ibérica, Irene Lanzaco.

Al llarg d'aquesta jornada s'han abordat les principals claus del projecte de la Nova Ruta de la Seda, que pretén crear un nou espai de col·laboració económica seguint, simbòlicament, aquest antic camí comercial que durant segles va conectar el gegant asiàtic amb la resta del món.

L'acte esà organitzat per Prensa Ibérica, INFORMACIÓN i l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya.

Després de la intervenció de l'ambaixador ha arribat el torn d'una taula rodona, en la qual han pres part el vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant (UA), Juan Llopis, el professor de Dret Internacional Privat de la Universitat Miguel Hernández (UMH), Alfonso Ortega, el president de la Xarxa Internacional del Programa Unesco Ruta de la Seda, José María Chiquillo, y el presidente de Nexos-Alianza i vicepresidente de l'Institut Seda Espanya, Enrique Gaspar.

Proposta pel president xinès, Xi Jinping, l'any 2013, la iniciativa 'La Franja y la Ruta', coneguda també com la Nova Ruta de la Seda, s'ha estès des d'Àsia a Europa, Àfrica, Amèrica i Oceania, amb un nou espai per a l'economia mundial. El pla busca construir carreteres, vies fèrries, ports, plataformes logístiques i altres infraestructures en diferents països per ressuscitar simbòlicament la historia de la Ruta de la Seda, tot això amb components comercials, financers, de seguretat i, també, culturals.

Aquesta iniciativa s'articula, d'una banda, al voltant de la part Econòmica de la Ruta de la Seda, que connecta per terra diversos corredors des de la Xina fins a Europa, però també cap a l'Àsia Central o Indoxina, amb diferents ciutats com a nuclis centrals del projecte. I, d'altra banda, es troba la Ruta Marítima de la Seda del Segle XXI, que estableix diversos ponts marítims per enllaçar tots els continents i reforçar els intercanvis entre els diferents països implicats per així fomentar el comerç.