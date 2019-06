L'ICF ha finançat més de 1.500 empreses per un import de 600 milions

L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat més de 1.500 empreses per un import de 600 milions d'euros el 2018, el 96% de les quals petites i mitjanes empreses (pime) i noves iniciatives empresarials, segons va indicar ahir el Govern de la Generalitat.

L'Executiu català va donar llum verd formalment ahir als comptes anuals de la institució corresponents a l'exercici del 2018. Durant l'exercici passat, l'entitat financera pública catalana ha continuat treballant per impulsar el finançament del teixit empresarial amb l'objectiu de contribuir al creixement, la innovació i la sostenibilitat de l'economia catalana. Del volum total, 455,5 milions d'euros s'han formalitzat a través de l'ICF, i 143,7 milions, a través d'Avalis de Catalunya.

En conjunt, el volum de finançament atorgat pel Grup ICF durant l'exercici passat ha permès crear o mantenir gairebé 56.000 llocs de treball. En línia amb els objectius estratègics de l'economia catalana, el Grup ICF ha centrat la seva activitat en tres àrees principals: finançar el creixement de les pimes i la innovació empresarial per impulsar la transformació tecnològica i digital, donar suport financer a les start-ups, tant en les fases inicials com en les de desenvolupament a través de fons d'inversió, i crear línies de finançament per a l'àmbit social i que promoguin la sostenibilitat de l'economia d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible establerts a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.



Productes

Per productes, el 2018 destaquen la línia ICF Eurocrèdit, cofinançada amb fons Feder, per potenciar el creixement, la innovació i la internacionalització de les pimes, la línia ICF Indústria 4.0, i la creació de les línies de crèdit per finançar la construcció i compra d'habitatge de lloguer social. En capital de risc, l'ICF ha compromès 15,3 milions d'euros en fons de capital de risc que inverteixen en empreses de nova creació i/o pimes en creixement.

Actualment, l'ICF participa en 33 instruments de capital de risc, en què hi ha compromès un volum de 167 milions d'euros. També disposa de dos fons propis –Capital Expansió i Capital MAB–, que han invertit un total de 9 milions d'euros en 11 empreses.

A més, a través de la línia de coinversió amb inversors privats per a empreses de nova creació, l'ICF ha finançat 19 start-ups per un import total de 3,2 milions d'euros. Respecte del 2017, ha augmentat tant el nombre d'empreses finançades (19%) com l'import total (28%).

El Grup ICF ha tancat el 2018 amb uns resultats nets de 13,1 milions d'euros, que es destinaran de manera íntegra a reserves. Pel que fa als principals indicadors financers, l'entitat disposa d'un coeficient de solvència del 39,8% i una ràtio de mora del 7,8%.