Segona sentència en una setmana a favor del model de negoci de Glovo

Un jutjat de primera instància de Barcelona va dictaminar ahir que els repartidors de l'empresa de missatgeria Glovo són autònoms i, per tant, no tenen relació laboral amb la companyia.

Per segona vegada en una setmana, un jutjat va resoldre a favor de Glovo i va considerar que la relació de la firma amb els anomenats riders «no és de caràcter laboral», segons va informar la companyia.

La sentència detalla que els repartidors fan l'itinerari que volen i utilitzant el mitjà de transport que volen, i que ells han d'assumir-ne les despeses.

La sentència remarca també que els treballadors elegeixen els dies i les franges horàries en les quals presten els seus serveis, que cobren per comanda realitzada, encara que sigui amb les tarifes establertes per l'empresa, i que no porten roba amb la marca de l'empresa Glovo.