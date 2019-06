Les universitats públiques alerten del dèficit estructural

El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, va garantir ahir 42,5 milions d'euros per cobrir el dèficit estructural de les universitats públiques, bàsicament per pagar increments retributius, però va insistir que «no es pot treure diners d'on no n'hi ha». Baulenas va reiterar que sense pressupost no tenen més marge, i va assegurar que això no és cap excusa del Govern. «El problema és que en aquests moments estem gestionant amb els pressupostos del 2017. No és cap excusa, és el que hi ha», va apuntar després de la queixa de les universitats. Baulenas va explicar també que el compromís del departament d'Economia és que aquests recursos estiguin quan es necessitin, que és a final d'any. En tot cas, va recordar que el Govern preveia invertir en universitats 72 milions, 42,5 per fer front al dèficit, i 30 més per disminuir les taxes i crear talent. «Si no hi ha pressupost tot això és el que no es pot fer», va afegir, fent referència als 30 milions.

La Secretaria d'Universitats i Recerca va atribuir dilluns passat el dèficit de finançament de les universitats a la manca de pressupost i també al «control extraordinari del finançament autonòmic» per part del Govern espanyol. A això hi va afegir també «l'històric dèficit fiscal que limita l'exercici de l'autogovern». Tots aquests fets, va dir, «dificulten enormement poder materialitzar les polítiques financeres que Catalunya necessita». La manca de pressupost fa que no es pugui consolidar el primer augment previst de 72 milions d'euros per millorar la inversió en el sistema d'universitats públiques.