Brussel·les proposa que Espanya surti del control per dèficit excessiu

La Comissió Europea va proposar ahir formalment als ministres de Finances de la zona euro que Espanya surti del procediment per dèficit excessiu aquest mes després de constatar que el seu dèficit va quedar per sota del 3% el 2018.

Després de 10 anys mantenint l'Estat espanyol sotmès a aquest mecanisme que vigila els comptes públics dels països de l'euro que sobrepassen certs límits acordats entre els socis europeus, l'Ecofin ara haurà de discutir si dona llum verd a aquesta proposta de l'Executiu de la UE. La seva pròxima reunió està prevista per al 14 de juny. Si accepten l'alliberament d'Espanya d'aquest control, no quedarà cap Estat de la Unió Europea immers en aquest procediment.

Tanmateix, en la seva darrera avaluació econòmica i financera, Brussel·les reclama a Espanya que «reforci» els seus marcs pressupostaris. En informes anteriors la CE ja va avisar Espanya sobre el ritme de reducció del dèficit i la sostenibilitat de les pensions.

Tant el vicepresident de la CE, Vladis Dombrovskis, com l'eurocomissari d'Economia i Finances, Pierre Moscovici, van felicitar Espanya per haver aconseguit l'objectiu de dèficit necessari perquè la CE hagi proposat la fi del procediment per dèficit excessiu. «El vostre treball dur ha tingut els seus fruits», va dir Moscovici. Tot i això, va admetre que els «problemes continuen» especialment pel que fa a l'atur. «Això marca la fi d'un llarg i difícil camí no només per a Espanya, sinó per a la zona euro», va remarcar, i va encoratjar el Govern espanyol a mantenir uns comptes públics sanejats.

Tot i això, Brussel·les posa en dubte que els Pressupostos de Pedro Sánchez puguin assolir els objectius fiscals que s'ha marcat per la seva previsió d'ingressos. En concret, la Comissió Europea va assenyalar que hi ha una «incertesa elevada» sobre el rendiment de les mesures d'ingressos plantejades per reduir el dèficit.