La Generalitat aprova un pla de xoc per afrontar el Brexit

El Govern ha aprovat aquesta setmana un pla de xoc per fer front a la possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea. L'estratègia per frenar l'impacte del Brexit té entre els seus objectius estudiar «el reposicionament de Catalunya» al bloc europeu després de la sortida dels britànics. A més, pretén «minimitzar els efectes» potencials per als sectors més afectats, com els ciutadans o les relacions comercials. El pla contempla la creació de quatre grups d'acció centrats en «reposicionar» Catalunya a la Unió Europea i actuar en «àmbits d'interès especial a Catalunya» arran del Brexit. Així, tres dels quatre es dedicaran a «atraure empreses» britàniques, mantenir els programes d'intercanvi d'estudiants i la col·laboració acadèmica i d'investigació, i defensar els drets dels catalans al Regne Unit en aspectes com la salut, el mercat laboral o les prestacions socials.