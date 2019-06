Pimec s'imposa a Foment a la Cambra amb 4 de les 6 vocalies de les patronals

Pimec va imposar-se ahir a Foment en aconseguir quatre de les sis vocalies reservades a les patronals al ple de la Cambra de Comerç de Barcelona. Les altres dues vocalies les ocuparà Foment/Fepime, segons va informar la Cambra.

Ahir al matí van votar 45 empreses del total de 54 membres del ple, 40 escollits per sufragi el mes passat –en uns comicis que va guanyar la candidatura Eines de País per majoria absoluta– i 14 de les empreses amb més aportació econòmica voluntària.

La votació va ser presencial, de forma nominal i secreta, mitjançant urna i papereta, a la seu central de la Cambra de Barcelona. Així, els sis membres escollits són José Maria Torres, Emilio Rousand, Martina Font i Anna de Quirós de Pimec, i Jaume Roura i Anna Cornadó de Foment/Fepime. No hi va haver cap candidatura unitària i cada patronal va presentar els seus sis candidats. Foment va defensar la decisió de presentar una candidatura separada a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona amb l'argument que es va arribar a un acord les setmanes prèvies a les eleccions per «preservar la independència» dels representants i per «assegurar l'elecció dels candidats».

Amb aquesta elecció ja es pot completar el total del ple, que està previst que es constitueixi el pròxim 17 de juny, quan es farà efectiu el relleu al capdavant de la presidència, que deixarà d'ocupar Miquel Valls i assumirà Joan Canadell. Segons el que estableix el decret 175/2018 en l'article 39 sobre la constitució del ple, aquest «es constitueix dins el mes següent a la data de les eleccions dels candidats i les candidates proposats per les organitzacions empresarials». En aquest ple, els 60 membres escolliran amb votació individual, nominal i secreta, mitjançant urna i papereta, cadascun dels 12 membres del comitè executiu. Amb el nomenament d'aquest comitè i del president es considerarà finalitzat el procés electoral.