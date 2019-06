CCOO denuncia que els accidents laborals continuen augmentant

CCOO considera «inacceptable» que els accidents laborals continuïn augmentant durant els primers mesos del 2019. En un comunicat, el sindicat va insistir ahir que els accidents «són el resultat d'unes condicions de treball en les quals la prevenció segueix sent deficient a les empreses». CCOO va insistir que els accidents «són evitables». D'altra banda, va alertar que les noves formes de treball que impulsa la nova economia de plataformes i aplicacions per mòbil «no poden ser un forat on emergeix la desregulació en el treball en horaris, contractes i unes deficients condicions de seguretat i salut que esdevenen inadmissibles». Segons dades facilitades pel sindicat, els accidents en jornada laboral amb baixa i sense baixa del gener a l'abril del 2019 han estat 72.636, mentre que en el mateix període del 2018 van ser 70.949, fet que suposa un augment del 2,38%.