Foment del Treball reclama inversions per a Catalunya

La patronal Foment del Treball va reclamar ahir inversions per impulsar l'economia catalana i va recordar que la Comunitat de Madrid està creixent a més bon ritme.

En una roda de premsa, el secretari general adjunt de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment, Salvador Guillermo, va alertar que el PIB català ha crescut per sota de la mitjana espanyola els dos últims trimestres. Un canvi de tendència causat, principalment, pel fre de la indústria, que pateix la manca d'inversió, la falta de pressupostos i un escenari internacional incert marcat per la desacceleració de mercats com l'alemany, segons Guillermo.

Per evitar que Catalunya «perdi pistonada», va reclamar que es dediqui «més temps i recursos» a una agenda «econòmica i social» per impulsar la competitivitat, que hauria de passar per una fiscalitat més competitiva.

Comparant l'evolució de Catalunya i de l'economia madrilenya, Guillermo va recordar que l'activitat industrial és menys intensa a la Comunitat de Madrid i va explicar que el dinamisme més gran, especialment a partir del quart trimestre del 2018, s'explica per la bona marxa del sector serveis madrileny.

«Catalunya és una potència econòmica i s'ha de lluitar perquè continuï sent-ho», va dir, i va apel·lar a la «societat civil» i a les administracions públiques. Aquesta agenda reformista hauria de passar per afavorir la capitalització de les companyies i per una fiscalitat més competitiva, segons Foment, ja que els costos salarials estan creixent per als empresaris.