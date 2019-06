La Generalitat capta 322 milions d'euros el 2018 en inversió estrangera

La inversió estrangera captada per la Generalitat va assolir els 322 milions d'euros el 2018, el 34% més que el 2017, amb un total de 84 projectes, i va generar 5.455 llocs de treball, el 70% més que l'any anterior.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacon, i el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero, van destacar que es tracta de la segona millor xifra dels darrers cinc anys pel que fa a inversió i la millor en el cas dels llocs de feina.

D'altra banda, els llocs de treball creats com a conseqüència de la inversió estrangera suposen el 7,2% del total de creació de nova ocupació a Catalunya l'any passat. Els Estats Units, amb el 24%, i el Japó, amb el 14%, són els principals països d'origen d'aquests projectes i el 25% dels projectes captats són industrials.



Una vuitantena de projectes

El departament d'Empresa i Coneixement va atreure a través d'ACCIÓ un total de 84 projectes d'inversió estrangera el 2018, el 20% més que l'any anterior. Tal com va explicar Chacón, aquesta xifra contempla només la inversió productiva i no la financera, com sí que fa el Govern espanyol, un dels motius pels quals s'explica la diferència de xifres. A més, Romero va dir que un de cada dos projectes que arriben a Catalunya passen per ACCIÓ.

Aquests 84 projectes suposen la xifra més elevada de la sèrie històrica. Tot i això, tant Chacón com Romero van insistir que els agrada fer les comparacions per quinquennis i, d'aquesta manera, el nombre de projectes materialitzats amb el suport de la Generalitat han augmentat el 64% entre el 2014 i el 2018 en comparació amb els cinc anys anteriors. Pel que fa a la inversió, s'han superat els 1.500 milions d'euros entre el 2014 i el 2018, el 9,3% més que en el quinquenni anterior.