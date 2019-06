La Generalitat ha de pagar 35 milions a les nuclears per una sentència del TC

La Generalitat haurà de pagar 35,2 milions a les nuclears després que el Tribunal Constitucional hagi declarat inconstitucional el març l'impost sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics. Segons va avançar Vilaweb i van confirmar fonts d'Economia, aquest és el càlcul que el Govern ha fet tenint en compte la recaptació del tribut durant els mesos que va estar vigent i els interessos de demora. La Generalitat va recaptar 7,4 milions d'euros el 2017, 9,9 el 2018 i 14,3 més aquest any. L'impost pretenia que les nuclears assumissin el cost de les externalitats negatives que generen sobre el medi ambient i la salut, sobretot en els municipis on hi ha centrals.

Aquest tribut va entrar en vigor l'1 d'abril del 2017 i es va aplicar fins al setembre d'aquell any, quan va ser suspès en admetre el TC a tràmit el recurs del Govern espanyol. El novembre va aixecar la suspensió i va estar vigent fins al març del 2019, quan va ser declarat inconstitucional.