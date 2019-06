Torra destaca a la Seu d'Urgell el «dinamisme i la resiliència» de l'economia catalana

El president de la Generalitat, Quim Torra, va encoratjar ahir l'empresariat català a mantenir la confiança en l'economia catalana, que va descriure com a «dinàmica i resilient», i va garantir que les companyies que se'n van anar pel procés tornaran. Torra va mostrar-se optimista durant la 30a Trobada Empresarial al Pirineu, que la va inaugurar ahir al matí el president i la va clausurar a la tarda el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos.

Torra també va demanar als empresaris que, en qualitat de directius d'empreses que volen el millor per a Catalunya, reclamin a l'Estat una gestió més bona «d'infraestructures vitals», com ara l'aeroport de Barcelona i el port de Barcelona, i l'arribada del Corredor Mediterrani.

Els empresaris comparteixen l'optimisme de Torra en l'economia. Vuit de cada deu directius catalans que van participar ahir en la Trobada d'Empresaris al Pirineu tenen perspectives d'augmentar la seva facturació aquest any i el 67% asseguren que contractaran més els propers mesos, segons una enquesta. Aquest sondatge diu que el 81,4% dels enquestats assegura que té perspectives de creixement per als seus negocis el 2019, mentre que el 13,1% té un pronòstic negatiu.

D'altra banda, el 43% dels empresaris creu que el resultat de les eleccions generals del 28-A i dels comicis municipals i europeus del 26-M no afectarà el seu negoci, mentre que el 28% creu que tindrà un impacte positiu en les seves empreses.

Per la seva part, la presidenta i consellera delegada de Savills Aguirre Newman Barcelona, Anna Gener, que va participar en una taula sobre internacionalització i competitivitat, va destacar que molts empreses del món digital i tecnològic han apostat per la capital catalana a pesar de la «inestabilitat política».

«No hi ha hagut deslocalització física, però no només això, el que hi ha hagut és una cosa que no estava en el guió, i és que han vingut moltíssimes empreses, sobretot del món digital i tecnològic, que no estaven implantades al nostre territori i que han triat justament aquest període de tantíssima inestabilitat», va afirmar Gener.

D'altra banda, el president de la Fundació Garrigues, Antonio Garrigues Walker, va demanar al món polític buscar punts de trobada i «gestos de grandesa» per afrontar el conflicte català.

Garrigues Walker també va assegurar que el que pensi que Catalunya algun dia renunciarà a tenir més quotes d'autogovern s'equivoca: «Catalunya està demanant permanentment més autogovern».

«No hi ha una comunitat com la catalana, no n'hi ha cap de més sana, rica i en la qual el teixit empresarial hagi tingut un desenvolupament tan espectacular», va afirmar Garrigues.