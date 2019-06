La cadena de gimnasos de baix cost Basic Factory arriba a Manresa

La nau comercial on s'instal·larà la cadena Basic Factory, al carrer de Francesc Moragas de Manresa.

La nau comercial on s'instal·larà la cadena Basic Factory, al carrer de Francesc Moragas de Manresa. Mireia Arso

Manresa disposarà, a partir del setembre d'enguany, d'un gimnàs de baix cost. El centre esportiu, de la cadena catalana Basic Factory, estarà ubicat a la nau de 2.500 metres quadrats que hi ha a l'encreuament entre els carrers de Francesc Moragas i Ausiàs March, on hi havia el basar de bricolatge Mega Europa.

Juan Carlos Gómez, president de Basic Factory, va explicar ahir a Regió7 que el gimnàs serà un centre «de grans dimensions» i que hi treballaran «entre 15 i 20 persones». Basic Factory farà una inversió al voltant d'1,5 milions d'euros per adequar les instal·lacions.

El model de negoci de Basic Factory consisteix a oferir un bon producte -en aquest cas, un espai preparat per a la pràctica de l'esport i l'assessorament de professionals experts en diferents disciplines- a un preu assequible.

Jaume Arnau, regidor en funcions de Comerç i Indústria a l'Ajuntament de Manresa i futur gerent del centre de Basic Factory a la capital de Bages, va explicar ahir que l'abonament mensual al gimnàs tindrà un preu general de 25,90 euros. Tot això, durant el primer any de vida del centre les 1.000 primeres persones que se'n facin sòcies només n'hauran de pagar 16,90 i, la resta, 19,90.



Els orígens, a Mataró



Basic Factory va obrir el primer gimnàs de la cadena a Mataró avui fa sis anys, tot i que l'equip fundador de Basic Factory fa més de dues dècades que té experiència en la gestió d'equipaments esportius, segons va explicar Gómez. Basic Factory també té dos centres a Terrassa i Sabadell, on ha invertit entre 2,5 i 3,5 milions d'euros, i prepara una altra obertura a Badalona.

Els objectius a mitjà termini de l'empresa, que l'any passat va facturar al voltant d'1,5 milions d'euros, són obrir «entre una i dues instal·lacions cada any» en ciutats mitjanes de Catalunya, va apuntar Gómez.



Experiència en el sector



El qui serà gerent del gimnàs de Basic Factory a Manresa té una experiència dilatada en el sector. Arnau, llicenciat en Educació Física per l'INEF de Lleida, ha desenvolupat la seva carrera professional en els àmbits de la direcció de centres de salut i fitness -ha estat vinculat al Viasport, el Club Natació Manresa i el Cube, entre d'altres, la preparació física d'esportistes i la docència.

L'anunci de l'arribada de Basic Factory a Manresa es fa públic avui, 15 dies després que l'històric gimnàs de Manresa Gimbe hagi signat un acord amb DIR per esdevenir una fanquícia de la cadena barcelonina.

L'acord, signat a mitjan abril, es farà visible a partir de l'1 de juliol, quan el gimnàs del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa assumirà la imatge de DIR i quan entraran en funcionament les remodelacions de les instal·lacions, que les adaptaran a l'estàndard de la cadena.

Segons Maria Olivé, copropietària del Gimbe, l'entrada al grup DIR no ha de suposar «perdre el nostre ADN de gimnàs familiar i proper.