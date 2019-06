Ampans reconeix la tasca de Rossignol, Teknia i Regió7 en la seva desena trobada empresarial

Ampans celebrarà demà la X Trobada Ampans i Empresa, en el transcurs de la qual l'entitat reconeixerà la tasca de sensibilització de tres empreses del territori: Rossignol, Teknia i Regió7. L'acte, que en anteriors edicions s'ha celebrat a la seu de l'entitat a Comabella, tindrà lloc aquesta vegada a les instal·lacions dels Serveis a la Indústria que l'entitat té al polígon Els Dolors de Manresa.

En un acte que té el suport del Programa Incorpora de La Caixa, Ampans diu haver escollit aquest emplaçament per a la trobada per presentar a les empreses de la comarca la nova nau, en què treballen més de 80 persones en el manipulat i muntatge de peces i productes per a les empreses clients. La trobada s'iniciarà a 2/4 de 7 de la tarda.

La trobada estarà presidida per la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que iniciarà l'acte amb una visita a les instal·lacions. La consellera serà també l'encarregada de cloure la jornada.

Com és habitual en la trobada empresarial d'Ampans, també en aquesta ocasió hi haurà la possibilitat d'escoltar un professional d'èxit que explicarà l'experiència de la seva empresa en relacions empresarials i noves tecnologies. En aquest cas serà Therese Jamaa, directora general de GSMA, la societat a càrrec del Mobile World Capital, qui pronunciarà una xer-rada que portarà per títol «Empreses i tecnologia al servei de les persones».

GSMA és l'associació que representa més de 750 operadors de telefonia mòbil i 400 empreses internacionals de telecomunicacions. Jamaa, que és membre del consell assessor d'Ampans, explicarà com la GSMA reuneix la indústria mòbil en suport dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, i com Mobile World Capital Barcelona també s'enfoca a transformar les vides de les persones per a un futur millor.



Reconeixement a empreses

Durant la trobada, Ampans reconeixerà públicament tres empreses per la seva aposta per la sensibilització social i polítiques d'inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat. Regió7 serà reconeguda «pel treball de sensibilització social en defensa dels drets de les persones amb discapacitat, sent altaveu al llarg dels seus 40 anys d'història», segons explica l'entitat. Rossignol ho serà «per ser un dels clients més antics i que més confiança han fet a Ampans al llarg dels anys». En el cas de Teknia, el reconeixement arriba «per haver apostat per Ampans en un tipus de feina d'alt valor afegit», segons avança l'entitat.

Ampans lliura aquests reconeixements des de l'any 2015 i les empreses premiades fins ara han estat Gates, Stradivarius, la FUB, Denso, Oliva Torras, el Consorci del Bages per a la gestió de residus i la fundació Althaia.