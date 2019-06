La Cambra escollirà demà la nova presidència de l'entitat

Si no hi ha una gran sorpresa de darrera hora, l'empresària i exregidora de l'Ajuntament de Manresa Sílvia Gratacós es convertirà demà en la nova presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. Per a demà al migdia està convocat el ple constitutiu de la Cambra sorgida de les eleccions celebrades el maig. L'acte serà presidit per la secretària general del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Marta Felip.

Durant el ple prendran possessió els membres electes que no ho hagin fet prèviament i es farà l'elecció del president o presidenta i dels altres càrrecs del comitè executiu, que posteriorment en prendran possessió per als propers quatre anys.

De moment, només Sílvia Gratacós ha anunciat públicament la seva intenció de postul·lar-se per presidir l'entitat, fet que suposaria la primera vegada que una dona assumeix aquest càrrec de gran rellevància empresarial al Bages. Gratacós substituiria així Pere Casals, que ha estat president de la Cambra des del 2009, quan va accedir al càrrec en substitució de Manel Rosell, que va abandonar la presidència de l'ens per presidir Caixa Manresa. Casals va ser renovat al càrrec el 2010, en les dar-reres eleccions camerals celebrades fins al mes de maig passat . Tot i que els comicis haurien d'haver-se convocat el 2014, la renovació encara no completada del marc legal de les cambres va ajornar aquesta convocatòria fins a aquest mes de maig. Casals ja va anunciar que no repetiria en el càrrec si hi havia relleu.

El ple quedarà integrat, de moment, per 39 empreses i representants d'associacions empresarials: Alvisan Expansión, Atenció Dental Manresa, Ausa Center, Juan Bravo Caballero, Casals Cardona Industrial, Comercial Juanola, Consultores y Servicios Arbi, Correduría de Seguros Santasusana, Difoprint, Olga Huete Gómez, Tània Infante Martínez, La Bolsa de la Vivienda Manresa, Inoxforma, Parcir, Maxion Wheels España, Mond Obert, Mútua Manresana, Navingrat, Obra Llar 2000, Planxisteria Industrial M. Vidal, Carles Pons Viñeglas, SA de Recambios y Automoción, Masias d'Avinyó, Supermercats Llobet, Unihàbit, Esteve Pintó Bascompte, Maria Montserrat Pinyot Sant, Mercè Torras Galí , Joan Vila Marta, Aigües de Manresa, ICL, Gestamp Metalbages, Endepro Software, CaixaBank, Excavacions Vilà Vila, Denso Barcelona i A. Raymond Tecniacero, Ingeniería Lárix i Sílvia Cubo Pons.