Les llars reben de nou un finançament bancari net positiu des del 2011

Les llars espanyoles van rebre l'any passat un finançament bancari net positiu per primer cop des del 2011 per l'augment dels crèdits destinats al consum i altres finalitats, mentre que la taxa d'estalvi va continuar caient, fins a marcar un nou mínim històric, fins al 4,9% de la Renda Bruta Disponible, segons l'informe «Evolució dels fluxos i els balanços financers de les llars i les empreses no financeres el 2018» del Banc d'Espanya. No obstant això, el deute bancari de les famílies va experimentar una nova reducció, fins al 59%, 26 punts percentuals per sota el valor màxim del 2010.