Sílvia Gratacòs, nova presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa

Sílvia Gratacòs ha estat escollida nova presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa en el Ple constitutiu de la nova legislatura que s'ha celebrat aquest migdia. Gratacòs s'ha proclamat presidenta per una àmplia majoria, 37 de 39 vots possibles, després de presentar un programa enfocat a 3 grans àrees de treball: la indústria, amb la robotització i la indústria 4.0 com a eix central; el comerç, des de la qual vol treballar l'adaptació del sector al comerç electrònic, l'especialització i la col·laboració amb els agents del territori implicats en aquest àmbit; i el turisme, els serveis i la salut, amb els reptes de promoure el turisme al territori i aprofitar tot el potencial dels centres universitaris i empreses del sector de la salut.

Gratacòs ha afirmat que "la Cambra, a través del seu ple, té una representació àmplia del teixit empresarial de la nostra comarca" i ha manifestat la seva voluntat "d'ajudar al creixement de les empreses, formar els treballadors i treballar per millorar les infraestructures del territori".

El nou ple de la Cambra també ha escollit les persones que formaran part del comitè executiu de la institució, i que són Elvira Garcia (Inoxforma) com a vicepresidenta primera, Ignasi Llobet (Supermercats Llobet) com a vicepresident segon, Sílvia Cubo (Cubo Pons, Sílvia) com a vicepresidenta tercera i Joan Vila (Pimec), Josep Claret (La Bolsa de la Vivienda), Esteve Pintó (Pimec), Gemma Rojas (Endepro), Sergi Macià (Mútua Manresana), Alfonso Menor (Denso) i Joaquim Lavín (Iberpotash) com a vocals.



El perfil



Sílvia Gratacòs va néixer a Manresa l'any 1966. És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, en l'especialitat d'Economia de l'empresa. La seva trajectòria professional està estretament vinculada al món de l'empresa, primer com a directora administrativa de l'empresa Indepol i més tard al grup internacional Proseat. Actualment és administradora de les empreses Navingrat i Llibreria Sobrerroca. Entre els anys 2011 i 2015 va ser regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Manresa.