Ampans reitera el vincle amb l'entorn econòmic bagenc en la seva desena trobada empresarial

Ampans va celebrar ahir la desena edició de la seva trobada d'homenatge a les empreses que col·laboren amb la fundació i ho va fer amb un al·legat del treball solidari i «fet amb el cor» en benefici dels discapacitats intel·lectuals i persones amb risc d'exclusió a càrrec tant de la ponent de la jornada, Therese Jamaa, directora general del GSMA, com de les empreses premiades per Ampans: Rossignol, Teknia i Regió7.

La trobada biennal Ampans i Empresa, que aplega el nucli dur de l'empresariat bagenc i que ahir va reunir unes 200 persones al nou centre de treball d'Ampans als Dolors, va esdevenir una nova celebració de la tasca realitzada per la fundació, que atén 2.600 persones, dona feina a 900, involucra 650 empreses i genera un valor social estimat en 60 milions d'euros anuals, segons les dades que va detallar Toni Espinal, director general d'Ampans. Segons va insistir Espinal, l'objectiu d'Ampans és «fer felices les persones, apoderar-les».

Espinal va afirmar que al Bages hi ha 1.460 persones amb discapacitat intel·lectual, un nombre que s'ha doblat en els darrers quinze anys. El 27% d'aquest total són persones joves, va apuntar el director general. «Treballem per al present amb la mirada posada a llarg termini», va dir Espinal, que va recordar que l'activitat de la fundació se centra en dues activitats: la cura de les persones amb discapacitat i la formació i la inclusió laboral d'aquest col·lectiu, a més de «ninis, menas, persones amb malalties mentals i també amb risc d'exclusió».

Therese Jamaa, nascuda al Líban en guerra i formada a París i actualment membre del consell assessor d'Ampans (i de la qual Espinal va fer una devota introducció), va assegurar estar «impressionada» per la feina d'Ampans. Jamaa va recordar alguns dels projectes que impulsa el GSMA (la patronal de les telecomunicacions mòbils i organitzadora, entre altres esdeveniments, del Mobile World Congress) vinculats a l'accessibilitat de la tecnologia per a persones amb discapacitat i a la millora de la qualitat de vida de les persones amb greus dificultats mitjançant les noves tecnologies mòbils. Així, va donar detalls del projecte Irisbond, que facilita la comunicació mitjançant el moviment ocular a les persones amb paràlisi cerebral o malalties com l'ELA. «La tecnologia pot millorar les nostres vides, però el motor som les persones», va insistir Jamaa, segons la qual el desenvolupament tecnològic ha de tenir present la inclusió, «perquè ningú no pot quedar enrere». En aquest sentit, va dir Jamaa, «les entitats socials ens han d'ajudar perquè els projectes que impulsem siguin sostenibles».

En el torn dels reconeixements, Rossignol va rebre el guardó d'Ampans per ser el client més antic d'Ampans, «un client total», la va definir Espinal. De Teknia, se'n va destacar la seva política de responsabilitat social, mentre que Regió7 va rebre el premi per la seva contribució a la visibilització dels col·lectius als quals dedica la seva activitat Ampans.

La cloenda de l'acte va ser a càr-rec del president de la fundació, Sebastià Catllà, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala, i el secretari d'empresa i competitivitat del departament d'Empresa i Coneixement, Joaquim Ferrer.