Sílvia Gratacós presidirà la Cambra de Manresa amb més presència de dones

L'empresària i exregidora de l'Ajuntament de Manresa Sílvia Gratacós (Manresa, 1966) va ser escollida ahir nova presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, per 37 dels 39 vots possibles a favor (els altres dos van ser en blanc) en la votació celebrada ahir pel ple cameral acabat de constituir. A la votació no es va presentar cap altra candidatura.

Gratacós, que pren el relleu de Pere Casals després de deu anys al càrrec, esdevé la primera dona presidenta de la Cambra de Manresa i dirigirà l'organisme amb més presència femenina de la seva història, amb 12 dones dels 39 integrants del ple. Al comitè executiu hi haurà tres dones, a més de Gratacós, dues de les quals, Elvira Garcia (en representació d'Inoxforma) i Sílvia Cubo (de l'assessoria Cubo Pons), ocuparan, repectivament, les vicepresidències primera i tercera. Ignasi Llobet (Supermercats Llobet) exercirà de vicepresident segon. Joan Vila (Pimec), Josep Claret (La Bolsa de la Vivienda), Esteve Pintó (Pimec), Gemma Rojas (Endepro), Sergi Macià (Mútua Manresana), Alfonso Menor (Denso) i Joaquim Lavín (Iberpotash) hi seran com a vocals. En el ple anterior només figuraven dues dones, cap de les quals integrava el comitè executiu.

En les seves primeres paraules com a presidenta, Sílvia Gratacós va agrair la tasca de Pere Casals al capdavant de l'entitat, de qui va destacar «haver donat molt al ter-ritori», haver estat «en totes les causes on s'havia de ser», i a qui va definir com a «treballador incansable». Gratacós va aprofitar la presència al ple constitutiu de la secretària general del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Marta Felip, per assegurar que «continuarem demanant» a l'administració catalana més beneficis per al Bages, i va desitjar que la llei de cambres, pendent de fa anys, «sigui aviat una realitat». Felip va assegurar que la consellera Àngels Chacón «vol posar-ho a la taula el proper mes de juliol».

En presentar la seva candidatura, Gratacós va explicar que havia estat Pere Casals qui li havia demanat que es proposés com a candidata el mes de novembre passat, i va explicar que redueix les àrees del comitè a tres: indústria, comerç, i turisme, serveis i salut. En aquest sentit, va dir voler treballar en aspectes com la robotització i la indústria 4.0, l'adaptació del sector comercial als serveis on-line, la promoció del turisme al territori i l'aprofitament del potencial dels centres universitaris i empreses del sector de la salut. Gratacós va proposar-se per «ajudar al creixement de les empreses, formar els treballadors i treballar per millorar les infraestructures del territori».

En declaracions a Regió7, Gratacós va assegurar que la seva intenció és promoure ja de manera immediata noves accions en matèria de comerç, sector del qual ella prové, ja que és la gerent de l'empresa familiar Llibreria Sobrerroca. També va incidir en la voluntat de treballar pel turisme, i va destacar el fet d'haver creat una vicepresidència específica per a aquesta matèria.

Gratacós es va felicitar de treballar amb un ple i un comitè executiu amb més presència de dones. «Me n'hauria agradat encara més, i també de més gent jove», apuntava.

Sílvia Gratacós és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, en l'especialitat d'Economia de l'empresa. La seva trajectòria professional està vinculada a les empreses familiars Indepol (ara al grup Proseat) i a Navingrat i Llibreria Sobrerroca. Entre els anys 2011 i 2015 va ser regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de Manresa.