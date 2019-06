Trea busca un soci per salvar Home Meal, la propietària de Nostrum

Home Meal, controlada des del mes d'abril passat per la gestora Trea Asset Management, dirigida per Carles Tusquets, busca aliar-se amb una altra companyia del sector per salvar les pèrdues, segons avançava ahir la publicació Economia Digital.

L'empresa, amb planta a Sant Vicenç de Castellet i propietària de la cadena de menjar preparat Nostrum, va presentar el mes de febrer passat un concurs de creditors i va cessar el seu president i conseller delegat de la compa-nyia, Quirze Salomó. La compa-nyia va detallar que presentava el concurs voluntari en no haver estat possible culminar un acord amb els creditors no financers en els terminis previstos.

Home Meal va doblar les seves pèrdues el 2017 i va acabar l'exercici amb uns números vermells de 3,46 milions d'euros, enfront dels 1,52 milions de pèrdues del 2016. La societat porta, a més, un any immersa en el llançament de la seva pròpia criptomoneda, denominada Meal Token.

L'objectiu del grup era captar 50 milions d'euros a través d'aquesta oferta inicial de moneda (ICO, per les seves sigles en anglès) per finançar el seu pla d'expansió, que preveia passar dels 130 establiments actuals als 800 a tot Europa. Segons Economia Digital, Home Meal utilitzarà el capital de Trea per fer inversions urgents a les seves instal·lacions, ja que algunes necessitaven un manteniment que s'ha anat ajornant durant mesos. Trea va adquirir el 38% de les accions de mans de QRenta després del preconcurs presentat l'octubre passat.