Tusquets i Masià demanen aturar la constitució de la Cambra de Barcelona

Els excandidats a la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona Carles Tusquets i Ramon Masià han demanat a la Generalitat que deixi en suspens el resultat de les eleccions i aturi cautelarment la constitució de l'ens cameral prevista per al pròxim dilluns 17 de juny. Masià, Tusquets i 20 persones físiques i jurídiques més han presentat un recurs d'alçada dirigit a la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en el qual reclamen que revisi el procés electoral de les eleccions celebrades entre el 2 i 8 de maig que va donar majoria absoluta al ple de la Cambra de Comerç de Barcelona a la candidatura Eines de País, vinculada a l'ANC, i aclareixi presumptes «irregularitats invalidants». A banda, han presentat un recurs contenciós administratiu al TSJC en el qual denuncien una presumpta vulneració de drets fonamentals d'electors i candidats. L'advocada dels recurrents, Mercedes Cuyás, afirma que hi ha un «vel d'inseguretat» sobre els vots que no es van exercir presencialment, el 84% del total.